Уже третьи сутки часть жителей столицы Таджикистана не получают питьевую воду. Как выяснилось, в Варзобском канале, откуда поступает вода в часть жилых домов Душанбе, утонули двое детей. Тело девочки до сих пор не найдено.

Третьи сутки жители Душанбе жалуются в социальных сетях на отсутствие питьевой воды. «Уже третий день нам обещают, что то утром дадут, то вечером, но воды по-прежнему нет», - сообщили «АП» жильцы домов рядом с Молодежным театром.

Как удалось выяснить «АП», 24 апреля в канале в Варзобском районе утонули два подростка. Тело одного из них найдено.

«24 апреля в Варзобском районе утонули двое несовершеннолетних жителя кишлака Бакавул - 16-летний Мухаммад Абдурахмонов и 13-летняя Малика Неъматзода. Тело мальчика было обнаружено в деривационном канале района Исмоили Сомони. Тело Малики водолазы продолжают искать»,- сообщила «АП» начальник пресс-службы КЧС Таджикистана Умеда Юсупова.

По ее словам, чтобы избежать использования возможно зараженной воды жителями Душанбе, было принято решение отключить подачу питьевой воды.

«Данная мера вынужденная, как только тело ребенка будет найдено, подача воды будет восстановлена», - заверили «АП» в столичной мэрии.