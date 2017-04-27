Самолет Минобороны РФ Ту-154, разбившийся 25 декабря 2016 года, вылетел из аэропорта Адлера с перегрузом более 12 тонн. К такому выводу, пишет «Газета.ру», пришли специалисты, участвующие в расследовании авиакатастрофы.

Как уточняет издание, когда самолет взлетал с подмосковного аэродрома Чкаловский, его вес вместе с заправленным топливом составлял 99,6 т. В Адлере самолет дозаправили по максимуму, в его баках было 35,6 т топлива. Таким образом, взлетный вес самолета составил 110 т.

О том, что самолет «с трудом» поднялся в воздух, свидетельствуют, как пишет «Газета.ру», параметры взлета. В частности, его скороподъемность составляла 10 метров в секунду вместо «обычных 12-15» метров в секунду.

Действия экипажа, по версии издания, говорят о том, что пилоты не знали о перегрузе (в частности, они слишком рано начали убирать закрылки). Последние действия экипажа, пишет издание, можно интерпретировать как попытку вернуть самолет на аэродром, однако для этого «не хватило высоты».

Между тем, опрошенные РБК пилоты с опытом полетов на Ту-154 в эту версию не верят.

Самолет Ту-154 Минобороны РФ, направлявшийся из Москвы в Сирию с дозаправкой в Сочи, разбился над Черным морем ранним утром 25 декабря 2016 года. На борту находились 92 человека, все они погибли. В самолете летели, в частности, артисты ансамбля имени Александрова и глава фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка, известная как доктор Лиза.

Официально причины катастрофы пока не называются. СМИ со ссылкой на источники писали о разных версиях, в том числе об ошибке экипажа и перегрузе. Минобороны эти сообщения опровергало.