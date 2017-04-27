Национальный банк Таджикистана выставил на продажу памятные и юбилейные монеты из серебра, выпущенные с 2004 по 2016 годы.

Как сообщил «АП» директор музея нумизматики Нацбанка Салмон Джамолов, монеты из драгоценных металлов являются коллекционными.

«Памятные и юбилейные монеты выпускаются Национальным банком Таджикистана из драгоценных металлов: золото — номиналами 50, 100 и 200 сомони и серебро — номиналами 1, 3, 5, 50, 100 и 500 сомони, а также недрагоценных металлов номиналом 1, 3 и 5 сомони, начиная с 2004 года», - говорит Джамолов.

По его словам, по состоянию на май 2016 года было выпущено 33 разновидности монет, в том числе 5 биметаллических, 2 из мельхиора, 1 из нейзильбера, 22 из серебра 925 пробы и 3 из золота 900 пробы.

Впервые серебряные монеты номиналом в 3 сомони были выпущены НБТ в 2004 году в честь 80-летия города Душанбе и 10-летия принятия Конституции Республики Таджикистан. Затем в 2006 году были выпущены юбилейные монеты из серебра (3 сомони) к 15-летию Независимости Таджикистана, а также к 2700-летию Куляба (3 сомони) и Году Арийской цивилизации (1 сомони).

В следующем году были отчеканены серебряные монеты, посвященные 800-летию поэта Джалолиддина Руми. В 2008 году в честь 1150-летия основателя персидской литературы Абуабдулло Рудаки.

НБТ

По словам Салмона Джамолова, юбилейные и памятные монеты выпущены в ограниченном количестве и со временем могут заметно вырасти в цене на мировых аукционах.

"Например, в сентябре 2011 года Национальный Банк Таджикистана выпустил памятные монеты из серебра достоинством в 50 сомони в честь 20-летия независимости Таджикистана. Всего отчеканено 3 тыс. штук и вес каждой монеты составляет 28 граммов", - отметил эксперт.

В 2014 году Нацбанк выпустил пять видов памятных монет достоинством в 50 и 100 сомони - в честь «5500-летия Саразма», «3000-летия Гиссара» и Олимпийских игр из серии — «Прыжки с трамплина», «Слалом» и «Биатлон», изготовленные из чистого серебра для нумизматических целей.

В конце апреля 2015 года Национальный банк Таджикистана в честь ряда юбилейных дат выпустил шесть видов памятных серебряных монет достоинством в 500 сомони, которые могут быть использованы в нумизматических целях. Памятные монеты выпущены в честь 600-летия поэта, писателя, великого мыслителя таджикской и персидской литературы Абдурахмона Джами, 700-летия поэта и таджико-персидского философа Али Хамадони, 20-летия Конституции Таджикистана. Также в коллекции представлены три вида монет в честь 90-летия Душанбе. На монетах в честь юбилея столицы изображены театр оперы и балета имени Садриддина Айни, Национальная библиотека и Национальный музей Таджикистана.

Как отметил Салмон Джамолов, памятные монеты со стороны Национального банка Таджикистана были отчеканены с использованием новейшей технологии и передового опыта в этой области с соблюдением высших стандартов чеканки нумизматических монет в «Монетном дворе Майера» Германии, швейцарским предприятием «Интернешнл Койн Хаус» и монетным двором Санкт-Петербурга.