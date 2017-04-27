В рамках подготовки к финальной части чемпионата Азии-2017 молодежная сборная Таджикистана по футзалу, составленная из игроков не старше 20 лет, провела товарищеский матч со сверстниками из Узбекистана, в котором одержала победу со счетом 7:4.

Игра проходила 25 апреля в ташкентском спорткомплексе «Универсал», сообщает Федерация футбола Таджикистана. Первый период товарищеского матча между молодежными сборными Узбекистана и Таджикистана завершился со счетом 3:1 в пользу таджикских футзалистов. Вторая двадцатиминутка получилась результативной, где было забито еще семь голов. Подопечные Пайрава Вохидова провели во втором тайме еще четыре мяча в ворота соперника. Итог матча – 7:4 в пользу сборной Таджикистана.

В составе таджикской «молодежки» хет-триком отличился Файзали Сардоров. Еще по одному мячу на свой счет записали Умед Кузиев, Шохрух Хамидов, Насим Шарипов и Икбол Воситзода.

В среду, 26 апреля, молодежные сборные Узбекистана и Таджикистана проведут повторный товарищеский матч. Встреча начнется в 16:00 часов.

Отметим, что товарищеские матчи против сверстников из Узбекистана для молодежной сборной Таджикистана является одним из этапов подготовки к первому чемпионату Азии-2017 для игроков не старше 20 лет, который пройдет с 16 по 26 мая в Таиланде. Соперниками подопечных Пайрава Вохидова по группе «В» в Бангкоке будут молодежные сборные Вьетнама, Японии, Китайского Тайбэя и Индонезии.

Согласно регламенту чемпионата, по итогам группового раунда по две лучшие команды из четырех групп выйдут в следующий раунд, где образуют четвертьфинальные пары. Далее игры будут проходить по олимпийской системе – с выбыванием.