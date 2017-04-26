С 24 апреля до 5 мая в Швейцарии проходит Международная конференция сторон трех химических конвенций - Базельской, Роттердамской и Стокгольмской. На встрече в Женеве собрались около 1,5 тысяч участников из 180 стран мира. По итогам конференции планируется принять ряд важных решений об опасных отходах.

Мероприятие на глобальном уровне проводит Программа ООН по окружающей среде совместно с Секретариатом трех химических конвенций, которые призывают делегации стран-участников, а это представители госсектора, неправительственных организаций и эксперты, а также представителей международных организаций, прийти к общему компромиссу.

Как отметил на открытии президент 13-й конференции участников Базельской конвенции Мохаммед Хашашнех, в настоящее время в мире существует 40 тысяч опасных веществ.

«Всё чаще происходят отравления опасными химикатами. Сотни тысяч детей умирают по причинам, связанным с загрязнением. Исключительно важно проводить такие встречи, чтобы свести количество опасных веществ в окружающей среде к минимуму и обеспечить нашей планете будущее», – сказал он.

Глобальная угроза с каждым годом только растёт, и просто необходимо минимизировать влияние опасных веществ на организм человека и окружающую среду.

Базельская конвенция обеспечивает контроль над трансграничной перевозкой опасных отходов и их удалением. Роттердамская конвенция описывает процедуру предварительного обоснованного согласия в отношении отдельных опасных химических веществ и пестицидов. Стокгольмская конвенция содержит списки стойких органических загрязнителей.

В своем выступлении исполнительный секретарь Базельской, Роттердамской и Стокгольмской конвенций Рольф Пайе отметил, что без финансовой поддержки выполнение решений конференции невозможно, он призвал страны, подписавшие конвенции, взять на себя финансовые обязательства, так как речь идёт о здоровье и жизнях людей.

Участники конференции отмечают, что проблема также заключается в том, что не выработан механизм реализации положений конвенций. На организационном уровне всё отлично, но на практике иногда возникают сложности.

Представитель подразделения ООН по реализации природоохранных политик Иржи Хлавачек предлагает поднять налог на использование опасных химикатов вместо например, подоходного налога, который регулярно поднимают во многих странах мира.

Он отмечает, что страны Центральной Азии испытали на себе последствия неправильного использования пестицидов, которые использовались в огромном количестве в результате интенсивного выращивания хлопка в районах рек Сырдарья и Амударья, что привело к серьезной деградации почвы вокруг Арала.

«Конечно, в Западной Европе раньше начали этот путь к устойчивому развитию. Но у развивающихся стран здесь есть большой плюс: они могут учиться на уже совершённых ошибках развитых стран. Нужны хорошие законы, стратегии, но самая большая проблема – это заставить промышленные предприятия сотрудничать. Это необязательно должны быть штрафы. Можно, наоборот, поощрять компании, которые сокращают количество вредных отходов в производстве», – сказал Хлавачек.

Участники конференции надеются, что за две недели работы конференции удастся добиться много положительных результатов в дальнейшей реализации конвенций.

«Сначала мы волновались только за стойкие органические загрязнители - за ядохимикаты, отравляющие землю и воду, попадающие в пищу. Сейчас мир обеспокоен свинцом в красках, ядовитыми химикатами в детских игрушках, ртутным загрязнением, утилизацией электронных отходов, их переправкой в развивающиеся страны, якобы, для вторичного использования и переработки. Все это не может не волновать нас», - отметил один из международных экспертов.

Asia-Plus Заполненные кружки на табличке обозначают ратификацию и присоединение Таджикистана к двум конвенциям, а пустой - не присоединение.

Таджикистан присоединился к Базельской конвенции О контроле за трансграничной перевозкой опасных отходов и их удалением в 1998 году, к Стокгольмской конвенции о стойких органических загрязнителях - в 2002-м. Но пока не ратифицировал Роттердамскую конвенцию, которая посвящена процедуре предварительного обоснованного согласия в отношении отдельных опасных химических веществ и пестицидов в международной торговле.

Согласно данным Всемирной организации здравоохранения доля предельно допустимой концентрации стойких органических загрязнителей в грудном молоке таджикской женщины превысила допустимый уровень 2200 нг/г липидов в 4 раза, несмотря на запрет использования ДДТ в сельском хозяйстве.

Роттердамская конвенция помогает сторонам эффективней регулировать химические вещества и избегать импорта определенных нежелательных химических веществ. Для реализации этой конвенции предусмотрена техническая помощь, включая профессиональную подготовку.