Прокурор обосновал это тем, что на момент совершения преступления непосредственному исполнителю еще не исполнилось 18 лет, а его соучастник уже был совершеннолетним.

В Верховном суде Таджикистана завершается рассмотрение уголовного дела в отношении двух жителей Турсунзаде, которые обвиняются в жестоком убийстве 16-летней Нозимы Исомидиновой.

Выступая сегодня с обвинительной речью, государственный обвинитель Бахтиер Махмудзода попросил суд приговорить непосредственного организатора и исполнителя преступления, 18-летнего Абдукосима Норматова к 10 годам лишения свободы, а его одноклассника, который помогал убивать девушку, Рахимджона Комилова прокурор попросил приговорить к 22 годам. Свое решение прокурор обосновал тем, что на момент преступления Норматову еще не исполнилось 18 лет, а Комилову уже было.

«Прошу приговорить Норматова к 10 годам лишения свободы, так как он был несовершеннолетним, 18 лет ему исполнилось через 13 дней после совершенного преступления», - заявил прокурор.

Гособвинитель также запросил два года лишения свободы для судмедэксперта, который дал ложное заключение по экспертизе тела убитой девушки. Бывший заведующий центром судебно-медицинской экспертизы города Турсунзаде Мирзомуддин Мирзорахимов в своем заключении написал, что девушка покончила жизнь самоубийством, хотя позже, при эксгумации тела было обнаружено 14 ножевых ранений. Прокурор также попросил запретить Мирзорахимову в течение пяти лет работать судмедэкспертов.

Абдукосим Норматов и Рахимджон Комилов обвиняются по статье 104 ч. 2, пункт «В» «Е» «З» «убийство, совершенное с особой жестокостью» УК РТ. Мирзомуддин Мирзорахимов обвиняется по ст. 351 ч.1 УК РТ «Заведомо ложные показания потерпевшего, свидетеля либо заключение эксперта».

В своем последнем слове Абдукосим Норматов попросил суд смягчить ему наказание, так как он раскаялся в содеянном. «Я искренне раскаиваюсь в содеянном, примите во внимание мой юный возраст. Я прошу прощение у всех, кому сделал больно», - сказал Норматов.

Также со словами раскаяния выступил соучастник убийства Рахимджон Комилов. «Я жду от суда справедливого приговора», - сказал он.

Судмедэксперт Мирзомуддин Мирзорахимов в своем последнем слове попросил не приговаривать его к тюремному сроку. «Я искренне раскаиваюсь и полностью признаю свою ошибку, но прошу суд смягчить мне наказание», - заявил в суде судмедэксперт.

Напомним, в феврале этого года в Тунсузаде была зверски убита и сожжена 16-летняя Нозима Исомидинова. Убийство несовершеннолетней пытались выдать за самоубийство, и лишь после повторного обращения ее родственников была проведена эксгумация, которая показала, что это было убийство.