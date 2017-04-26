Шведская компания Telia продала Фонду Ага Хана по экономическому развитию свой пакет акций Tcell вместе с обязательствами по налогам.

Шведская телекоммуникационная компания Telia объявила о завершении сделки по продаже контрольного пакета акций мобильного оператора Tcell Фонду Ага Хана по экономическому развитию (AKFED).

В размешенном на сайте Telia сообщении говорится, что компания продала Фонду 60% акций оператора за 27,7 миллионов долларов. Отмечается, что цена сделки основана на общей стоимости оператора, которая оценивается в 46,2 миллионов долларов.

До этого AKFED владел 40-процентным пакетом акций Tcell. Таким образом, Фонд становится единственным акционером таджикского мобильного оператора.

«Я рад, что в конечном итоге у нас получилось найти решение для компании Tcell, привнесшее ясность как для всех акционеров, так и для сотрудников компании», - подчеркивает глава по Евразийскому региону компании Telia Эмиль Нильсон.

Налоговый комитет Таджикистана предъявил Tcell претензии на сумму 155 миллионов сомони ($20 млн). Данные средства начислены в качестве задолженности по налогам и штрафов по итогам налоговой проверки, которая охватывала период с мая 2015 по июнь 2016 год.

Согласно итогам совершенной сделки, все налоговые обязательства теперь будет нести новый акционер Tcell.

Мобильный оператор Tcell охватывает более трети рынка мобильной связи Таджикистана. Данный оператор занимает 31% рынка активных абонентов мобильной связи Таджикистана.

В прошлом году, объявив о договоренностях с Фондом Ага Хана, Telia сообщила, что это связано с ее уходом из Евразии.

«Продажа нашей доли в Tcell – это еще один шаг в реализации нашего стратегического решения о сокращении нашего присутствия в регионе Евразия и сосредоточении усилий на наших операциях в Северной Европе», - заявил в 2016 году Йохан Деннелинд, президент и главный исполнительный директор Telia Company.

В Таджикистане Telia работала с марта 2010 года, инвестировав в ЗАО «Индиго Таджикистан» (товарный знак Tcell).

ЗАО «Индиго Таджикистан» было основано в ноябре 2001 года американской корпорацией MCT и AKFED.