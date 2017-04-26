Федеральная служба безопасности (ФСБ) России объявила о задержании двух сторонников «Исламского государства», планировавших теракт на Сахалине.

Гражданин одной из среднеазиатских республик и россиянин, подозреваемые в подготовке теракта, были задержаны в городе Южно-Сахалинск, сообщает «Медуза».

При обыске в квартирах задержанных было найдено самодельное взрывное устройство, поражающие элементы для него и инструкции по изготовлению бомб. У подозреваемых также нашли «пропагандистские материалы ИГ и запрещенную экстремистскую литературу», сообщило ФСБ. Возбуждено уголовное дело.

Раскрывать иные подробности в ФСБ пока не стали, уточнив лишь, что задержанные сторонники ИГ планировали «резонансный террористический акт на объекте массового пребывания людей».

Генпрокурор РФ Юрия Чайки в докладе для Совета Федерации о законности и правопорядке в стране, сообщало РИА Новости, указал, что в 2016 году в РФ было возбуждено 25 уголовных дел по статье «теракт» против 8 годом ранее.

Более 70 процентов таких преступлений, подчеркнул Чайка, «были пресечены правоохранительными органами на стадиях угроз, приготовления и покушения».