Поправки в закон «О всеобщей воинской обязанности и военной службе» внесены 26 апреля на очередном заседании нижней палаты парламента РТ.

Министр обороны Таджикистана Шурали Мирзо отметил, что в закон РТ «Об пенсионном обеспечении военнослужащих» внесены поправки, согласно которым трудовой стаж для выхода военных на пенсию теперь составляет 25 лет, вместо ранее действовавших 20 лет.

«В связи с этим, - сказал министр, - возникла необходимость повышения возраста выхода военнослужащих на пенсию».

По словам Шерали Мирзо, предлагается поднять предельный возраст выхода на пенсию для генерал-полковников - с 60 до 63 лет, генерал-лейтенантов и генерал-майоров - с 55 до 58 лет, полковников - с 50 до 53 лет, другим воинским званиям - с 45 до 48 лет.

Депутат Саймиддин Сафаров считает, что предлагаемые поправки способствуют экономии бюджетных средств. Он подчеркнул, что в настоящее время на пенсионном обеспечении находится более 20 тысяч бывших военных, средний возраст которых составляет 38-40 лет.

Относительно возможности внедрения в Таджикистане альтернативной военной службы Шерали Мирзо сказал, что министерством обороны разработан проект такого закона, который в настоящее время рассматривается правительственной рабочей группой. При этом министр отметил, что реализация закона об альтернативной службе требует больших финансовых ресурсов.

Предложение отдельных депутатов по поводу создания во всех высших учебных заведениях страны военных кафедр глава оборонного ведомства счел нецелесообразным.

Шерали Мирзо подчеркнул, что потребности Таджикистана при возникновении военного положения составляет до 45 тысяч военных офицеров. В запасе же, по его словам, на данный момент находится 1 миллиона 270 тысяч офицеров.

Министр отметил, что военные кафедры вузов страны ежегодно выпускают более 7 тысяч офицеров, которые автоматически попадают в запас.

Шерали Мирзо подчеркнул, что, возможно, в будущем военное звание получат только те выпускники военных кафедр, которые после завершения учебы будут служить определенный период в армии. «Подготовка соответствующих поправок в законодательство рассматривается», - добавил министр.