Организация «Репортеры без границ» опубликовала ежегодный рейтинг свободы прессы. Таджикистан занял в нем 149 место из 180 — ситуацию со свободой слова в стране «Репортеры без границ» считают «сложной». Таджикистан расположился в рейтинге следом за Россией, которая стоит на 149 месте.

Выше России и Таджикистана оказались, в частности, Киргизия (89 место в рейтинге) и Уганда (112 место).

Первые четыре места рейтинга занимают страны Северной Европы — Норвегия, Швеция, Финляндия, Дания.

В первой десятке есть только две неевропейские страны — Коста-Рика и Ямайка (6-ая и 8-ая строчка рейтинга).

При этом Великобритания занимает 40-е место в рейтинге, а США - 43.

Из постсоветского пространства лучше всего со свободой прессы, согласно рейтингу, обстоят дела у Эстонии — 12 место. Наиболее серьезные проблемы в этой сфере у Туркменистана — 178 место.

Последнее, 180 место в рейтинге занимает КНДР.

​​Рейтинг свободы прессы представляет собой список из 180 стран, ранжированных согласно «уровню свободы местных журналистов».

Он составляется на основе анализа ответов журналистов, юристов и социологов из разных стран на вопросы специальной анкеты, разработанной организацией. Вопросы анкеты затрагивают широкий круг тем, связанных с работой журналистов — законодательство, самоцензура, независимость медиа, плюрализм мнений, готовность различных институтов и ведомств работать с журналистами и так далее.

Кроме того, при оценке учитывается ряд дополнительных критериев, таких как число убийств журналистов, число журналистов, заключенных под стражу, а также число подвергшихся уголовному преследованию блогеров и ассистентов журналистов.

Всего с начала 2017 года в мире были убиты 8 журналистов, указывают составители рейтинга. Из восьми убийств журналистов три зафиксированы в Мексике, два в Ираке, одно в Сирии, одно в Афганистане и еще одно в России.