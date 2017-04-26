Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган рассказал подробности переговоров с президентом России Владимиром Путиным, в ходе которых глава российского государства сообщил турецкому лидеру о своих отношениях к президенту Сирии Башару Асаду, передает Reuters.

По словам Эрдогана, Путин заявил ему о том, что он лично не привержен сирийскому лидеру.

«Эрдоган, не пойми меня неправильно, я не сторонник Асада, я не его адвокат», — процитировал президент Турции слова Путина в их приватной беседе.

Кроме того, Эрдоган добавил, что в Сирии происходят некоторые события, о которых «Путин не может поделиться с нами».

Реджеп Тайип Эрдоган ранее заявил, что конфликт в Сирии не может быть урегулирован, пока Башар Асад остается у власти.

«Асад не является решением для потенциального урегулирования в Сирии. Сирия должна быть освобождена от Асада, чтобы могло возникнуть решение», — сказал Эрдоган в интервью агентствуReuters.

По словам турецкого президента, Асад «атаковал свой народ танками, пушками, бочкообразными бомбами, химическим оружием и истребителями».

«Как вы думаете, он мог бы стать средством решения проблемы?» — добавил он. Эрдоган подчеркнул, что Россия, США, Турция, Иран, Саудовская Аравия и Катар «могут объединиться и помочь народу Сирии принять собственное решение».