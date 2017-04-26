Ведущий профессор по психологии Йельского университета Банди Ли заявила о росте числа психологических расстройств после избрания Дональда Трампа президентом США, что по ее мнению, может представлять угрозу для выживания американского общества. Об этом она рассказала в интервью Independent, сообщает Газета.ру.

Ли отметила, что увидела «явный всплеск» насилия среди своих собственных пациентов со дня избрания Трампа.

«Речь идет о ситуации, когда наличие психической нестабильности у человека, который находится на высоком положении, влияет на выживание и безопасность», — пояснила она.

На вопрос, были ли у нее подобные опасения во время президентства Барака Обамы, она ответила отрицательно.

Говоря о самом Трампе, Ли подчеркнула, что поведение Трампа «показывает много признаков» опасной психической болезни.

Между тем, число обратившихся за предоставлением гражданства в Новой Зеландии американцев выросло.

Как сообщал ранее Bloomberg со ссылкой на миграционные записи, число обратившихся за предоставлением гражданства в Новой Зеландии американцев выросло на 70% в течение 12 недель после избрания Дональда Трампа президентом США по сравнению с аналогичным периодом годом ранее.

Департамент внутренних дел Новой Зеландии заявил, что в течение двух дней после выборов в США в ноябре число американцев, посетивших сайт, чтобы узнать о процедуре получения гражданства, выросло более чем в десять раз по сравнению с месяцем ранее.

Как сообщает агентство, некоторые американцы, постоянно проживающие в Новой Зеландии, рассказали, что многие их друзья и родственники из США спрашивали их о переезде после выборов.