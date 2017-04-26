Комитет по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне при правительстве РТ предупреждает о резком изменении погоды. Завтра, 27 апреля, на территории страны прогнозируются сильные осадки, град, грозы, шквалистый ветер. Непогода продержится в республике три дня – до 30 апреля.

КЧС предупреждает, что в долинах возможны ливни, усиление западного ветра до 20-25 метров в секунду, подъем уровня рек, грозовые явления, что может вызвать обрыв линий электропередачи, повреждение кровли домов, оползневые явления, падение деревьев. Существует угроза поражения молниями. И рекомендует населению быть бдительным.

В горных регионах страны, на высоте свыше 2500 метров, в ночное время ожидаются дожди переходящий в мокрый снег. Осадки могут спровоцировать сход селей, камнепадов и снежных лавин, особенно в горах Гиссарского хребта и предгорьях Памира. На юге страны высока вероятность пыльной бури.

Комитет по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне при правительстве РТ просит население быть осторожным при использовании горных дорог, по мере возможности воздержаться от походов на опасные участки, от проведения сельскохозяйственных работ, заготовки дров и охоты в горных местностях.