В Москве после перерыва второй день продолжаются переговоры по спорным рейсам между Россией и Таджикистаном. Делегация Таджикистана вылетела в понедельник в российскую столицу. Переговоры, на которых таджикскую сторону возглавляет заместитель министра транспорт РТ Шерали Ганджалзода, начались во вторник, однако об их итогах пока ничего не известно. Сегодня стороны продолжат переговоры.

Тема переговоров прежняя - согласование полетов российской авиакомпании "Ямал" в Таджикистан, из-за которой пострадала таджикская "Сомон Эйр", лишившись семи рейсов в Москву.

Как сообщили «АП» в Минтрансе Таджикистана, сегодня в этом вопросе должна быть поставлена окончательная точка. Однако в ведомстве не стали сообщать, что на этот раз предлагают российским авиавластям, пообещав, что информация о завершении переговоров будет опубликована на сайте министерства уже сегодня вечером.

13 апреля переговоры в Москве ни к чему не привели: Таджикистан взял паузу на переговорах с Россией, и никак не прокомментировал причину приостановки переговоров.

Тогда же замглавы Минтранса России Валерий Окулов сообщил, что переговоры возобновятся 22 апреля.

«Пока находимся в паузе… то, о чем они меня проинформировали — то, что они (таджикская сторона, - прим. ред.) паузу берут на 10 дней», — сообщил замминистра, отвечая на вопрос об итогах переговоров с Таджикистаном.

Россия с 3 апреля ограничила полеты таджикской авиакомпании «Сомон Эйр» из Душанбе в Москву (четыре рейса в неделю) и Худжанда (три рейса в неделю) в ответ на отказ таджикской стороны согласовать заявку российской авиакомпании «Ямал» на осуществление полетов из подмосковного аэропорта «Жуковский» в Таджикистан.

Таджикистан в ответ на это собирался ввести с 6 апреля ограничения на полеты авиакомпании "ЮТэйр" и "Уральские авиалинии" в республику. Мера должна была коснуться трех рейсов "ЮТэйра" в Худжанд и четырех рейсов "Уральских авиалиний" в Душанбе. Однако свой ультиматум Минтранс РТ так не осуществил: было принято решение о проведении переговоров. Минтранс России пригласил таджикских коллег на переговоры в Москву. Они полетели, но безрезультатно.

Остается ждать, что покажут нынешние переговоры.

Разногласия между авиационными властями Таджикистана и России продолжаются еще с прошлого года: таджикская сторона в декабре не дала добро на выполнение российской авиакомпанией «Ямал» полетов из подмосковного аэропорта в Таджикистан, российская сторона в свою очередь ограничила полеты «Сомон Эйр» в российские города.

В ходе январских переговоров стороны договорились, что с началом летнего сезона (26 марта) «Ямал» получит разрешение на полеты в Таджикистан. В связи с этим все ранее введенные ограничения по отношению к «Сомон Эйр» были сняты.

Однако с наступлением летнего сезона Минтранс Таджикистана предложил авиакомпании «Ямал» полеты в Куляб и Курган-Тюбе. Российскую авиакомпанию, которая планировала летать в Душанбе и Худжанд, данное предложение не устроило.

Тогда таджикская сторона согласилась на осуществление полетов «Ямал» в Душанбе и Худжанд по два раза в неделю. Но и это не устроило российскую сторону, которая добивается практически ежедневных рейсов «Ямала» и «Уральских авиалиний» в Душанбе и Худжанд.

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