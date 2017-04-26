В Таджикистане под колесами дорогой иномарки погибли женщина и ее двухлетний внук. ДТП произошло накануне днем.

24 апреля, около 16 часов дня 26-летний водитель автомашины марки «Лексус RX-330», житель района Балхи следуя со стороны сельского джамоата Ляур в сторону джамоата Чоргултеппа района Рудаки, не справился с управлением машины и врезался в стену жилого дома. Машину отбросило в сторону прямо на 49-летнюю жительницу Восейского района и ее 2-летнего внука, сообщает пресс-служба МВД.

Женщина и ребенок скончались от полученных травм на месте происшествия.