Командующий Центральным командованием США генерал Джозеф Л. Вотел в Душанбе, 25 апреля 2017 года

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон сегодня принял командующего Центральным командованием Соединенных Штатов Америки генерала Джозефа Л. Вотела.

На встрече, как сообщает пресс-служба таджикского лидера, обсуждены нынешнее состояние и перспективы сотрудничества Таджикистана и США в военной и военно-технической сфере, имеющие общие цели по обеспечению региональной безопасности и стабильности.

Стороны выразили удовлетворение сотрудничеством военных структур Таджикистана и США в рамках программ «Международная финансовая поддержка», «Глобальная мирная инициатива», «Военное обучение», «Борьба с международным терроризмом и незаконным оборотом наркотиков».

Пресс-служба президента РТ

Была подчеркнута позитивная деятельность Национального учебного центра по борьбе против терроризма и незаконного оборота наркотических средств в Душанбе.

Эмомали Рахмон и Джозеф Л. Вотел подтвердили готовность и заинтересованность в дальнейшем усилении взаимодействия в этих направлениях, отмечает пресс-служба.

С учетом роста угрозы международного терроризма и экстремизма, активизации организованных преступных группировок, стороны также высказали эффективные предложения по расширению сотрудничества в плане укрепления потенциала пограничных сил Таджикистана на государственной границе с Исламской Республикой Афганистан.

На встрече были обсуждены и другие темы, представляющие взаимный интерес, подчеркивает пресс-служба президента Таджикистана.