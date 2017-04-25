Принцесса Захра Ага Хан прибыла 24 апреля в Душанбе с трехдневным рабочим визитом.

Во время своего пребывания в Таджикистане Захра Ага Хан посетит ряд программ и проектов Организации Ага Хана по Развитию, осуществляющих деятельность в Таджикистане в области сокращения бедности, экономического развития, образования и здравоохранения.

В рамках визита она также встретится с официальными представителями правительства, главами АКДН в Таджикистане, сообщили «АП» в Организации Ага Хана по развитию (AKDN).

Принцесса Захра Ага Хана – дочь Его Высочества Ага Хана - основателя и Председателя АКДН. Она так же является членом Совета Директоров Организации Ага Хана по Развитию.

В сферу Ее полномочий и ответственности входят руководство и разработка политики в области здравоохранения, образования и социальных услуг. Она также участвует в вопросах разработки политики и стратегии, касающиеся других агентств Организации.

Напомним, на днях духовный лидер мусульман-исмаилитов Принц Карим Ага Хан IV побывал в Москве и встретился 20 апреля с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Он заявил, что сотрудничество с Россией "является крайне важным" для всей Центральной Азии.

"Наше сотрудничество является крайне важным не только для моего сообщества, но и для всей Центральной Азии. Именно сейчас мы создаем совместные институты, которые будут иметь огромное значение для происходящего во всей Центральной Азии", - отметил Карим Ага Хан IV на встрече с главой МИД РФ.