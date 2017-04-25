Почему таджикские предприниматели сворачивают свой бизнес на родине, а иностранный инвестор уже давно не спешит в Таджикистан? Возможно ли восстановить доверие к банковской системе страны? На эти вопросы «АП» ответила региональный директор Всемирного банка по Центральной Азии Лилия Бурунчук.

- За последние более чем 20 лет ВБ предоставил Таджикистану финансовую помощь в размере около 1 миллиарда долларов США. Первостепенное значение всегда уделялось поддержке правительства республики в сокращении уровня бедности и повышении благосостояния населения страны. Насколько банк удовлетворен темпами достижения этих целей?

- В следующем году исполнится 25 лет, как Всемирный банк работает в Таджикистане. За это время совместно с Международной финансовой корпорацией (МФК) (подразделение Группы Всемирного банка, которое занимается частным сектором) мы инвестировали более 1,2 миллиарда долларов США в проекты, направленные на улучшение качества жизни населения. Эти средства пошли в такие сектора, как здравоохранение, образование, социальная защита, энергетика, транспорт, сельское хозяйство и так далее.

В целом Таджикистан достиг значительного прогресса в борьбе с бедностью. С конца 90-х годов до 2015 года стране удалось снизить ее уровень с 80 до 30 процентов. Все это благодаря высоким темпам экономического роста, который в среднем составил 7,7% с 2000 до 2015 года. Это позволило повысить доход на душу населения с 170 долларов до более 1 тысячи, что позволило вывести страну из статуса «страны с низким уровнем дохода» и перевести ее в ранг «стран со средним уровнем дохода».

Однако более важным является вопрос, какие результаты хочет видеть страна через 20 лет, какое будущее она видит для себя. Мир двигается вперед быстрыми темпами. Таджикистану, чтобы догнать страны с более продвинутой экономикой, нужно двигаться темпами, опережающими темпы других стран. Всемирный банк очень хотел бы работать с Таджикистаном именно в этом направлении.

Лилия Бурунчук Asia-Plus

- Какие объективные факторы мешают властям страны создать в стране более достойные условия для жизни?

- Во-первых, это сложная экономическая ситуация, с которой сталкивается Таджикистан, как и многие другие страны мира. Высокие темпы экономического роста мировой экономики уже в прошлом. Маловероятно, что мы снова увидим такие темпы в ближайшем будущем. Это означает, что все страны мира, включая Таджикистан, должны адаптироваться к новым экономическим реалиям. Для Таджикистана такая адаптация заключается в необходимости перехода к более устойчивой и инклюзивной модели роста, основанной на развитии частного сектора, что поможет стране противостоять внешним экономическим факторам.

Другим объективным фактором является достаточно протяженная граница Таджикистана с Афганистаном, что создает определенные проблемы, связанные с безопасностью. Также оказывает негативное воздействие то, что расстояние до ближайшего порта для выхода к морю составляет тысячи километров, что негативно сказывается на торговле.

Кроме того, каждый третий из четырех человек в Таджикистане проживает в сельской местности. А это значит, что оказание услуг населению, таких как водоснабжение, транспортная инфраструктура и социальные услуги, становится более сложным и дорогостоящим. Это также усугубляется горным ландшафтом Таджикистана.

Все эти факторы указывают на то, что властям Таджикистана нужно работать более усердно, чем другим странам, для того чтобы устранить эти сложности.

«Правительство предпринимает меры, но недостаточно»

- Одним из основных приоритетов Стратегии партнерства Всемирного банка с Таджикистаном на 2015 - 2018 годы является «содействие росту частного сектора путем улучшения инвестиционного климата и усиления конкурентоспособности в ключевых секторах для привлечения инвестиций и создания рабочих мест».

Как Вы находите фактические условия, при которых приходится работать частному сектору, в том числе иностранным инвесторам?

- Развитие частного сектора является решающим для экономического развития страны, именно поэтому эта задача и стоит во главе Стратегии. Всемирный банк и МФК совместно оказывают содействие развитию частного сектора, включая прямые инвестиции в частные компании. Например, на днях я посетила очень успешно действующий бизнес, местную компанию по производству сладостей «Амири», в которую инвестировала МФК.

Однако уровень частных инвестиций в Таджикистане чрезвычайно низкий. Этот показатель составил в среднем 5-6% с 2000 года. Это указывает на существование барьеров на пути развития частного сектора в стране.

Правительство предпринимает меры для создания благоприятной бизнес-среды, но очевидно, что этого не достаточно, что подтверждается последним отчетом Всемирного банка о ведении бизнеса, в котором Таджикистан находится на 128-м месте среди 190 стран. Показатели, по которым Таджикистан значительно отстает от других стран, это – налоговая система, доступ к электроэнергии, доступ к кредитам, международная торговля и получение разрешений на строительство.

Непредсказуемое налогообложение или неравное отношение к частным компаниям мешают развивать частный бизнес. Карикатура с сайта professionali.ru

Пора отказаться от «мигрантов». Необходима альтернативная модель роста

- Многие таджикские предприниматели сворачивают свой бизнес, о своем уходе из страны заявляют некоторые иностранные инвесторы. Особенно такая тенденция набирает обороты в последние два года. Что заставляет бизнесменов идти на такие крайние меры, какие преграды видите на пути бизнеса в стране?

- Я уже отметила основные барьеры, с которыми сталкивается бизнес. Они отражены в отчете Всемирного банка о ведении бизнеса.

Хотела бы отметить, что в мире очень высокая конкуренция за частные инвестиции. Страны стараются создавать более благоприятные условия для бизнеса, чтобы инвестор пришел именно к ним, а не ушел в другую страну. Так как частный сектор может стать локомотивом экономического роста в Таджикистане, правительству крайне важно совместно с ним поработать над созданием прозрачной, благоприятной и предсказуемой предпринимательской средой, чтобы не только удержать существующих инвесторов, но и привлечь новых.

- Насколько создавшаяся в предпринимательской среде Таджикистана обстановка может спровоцировать еще более обширный отток из страны трудовых ресурсов?

- Если бы я была предпринимателем, что удержало бы меня в своей стране? В первую очередь это возможность ведения успешного бизнеса, который позволил бы обеспечить достойные условия жизни для моей семьи и успешное будущее для моих детей.

Если же, допустим, я не могу успешно развивать свой бизнес и мне мешают, скажем, такие факторы, как непредсказуемое налогообложение или неравное отношение к частным компаниям, я буду искать возможности в другом месте.

На сегодня доля потенциальных предпринимателей, которые пытаются начать бизнес в Таджикистане, очень низка и составляет всего лишь 11,8%, что указывает на наличие значительных преград для старта и ведения бизнеса. Также важно отметить, что частный сектор является крупнейшим источником качественных рабочих мест во многих странах мира. В Таджикистане официально трудоустроенные в частном секторе составляют всего лишь 13% от общего числа занятых.

- Какие срочные меры вы бы предложили предпринять таджикским властям, чтобы урегулировать данную опасную ситуацию?

- Рост, основанный на зависимости от внешних финансовых потоков (таких как денежные переводы), позволил Таджикистану добиться успехов в сокращении бедности, но при этом повысил уровень уязвимости страны перед внешними экономическими факторами. На фоне неопределённости в перспективах мировой экономики Таджикистану необходима альтернативная модель роста.

С точки зрения срочных мер мы рекомендуем правительству сконцентрироваться на создании рабочих мест. В этой связи обеспечение благоприятной деловой среды для привлечения инвестиций, создание стимулов для перехода бизнеса в формальный сектор экономики и расширение налоговой базы имеют жизненно важное значение для поощрения роста, основанного на частном секторе.

На сегодня доля потенциальных предпринимателей, которые пытаются начать бизнес в Таджикистане, очень низка и составляет всего лишь 11,8%, что указывает на наличие значительных преград для старта и ведения бизнеса.

Кроме того, следует безотлагательно восстановить доверие к финансовому сектору, чтобы он мог надлежащим образом функционировать и направлять средства в продуктивные инвестиции. Также реорганизация неэффективных государственных предприятий не только облегчит бремя расходов из госбюджета, но и будет способствовать экономическому росту и созданию рабочих мест. При этом необходимо укрепить меры макроэкономической политики и фискальной устойчивости для обеспечения экономической стабильности и устойчивости в отношении потенциальных экономических потрясений.

Слабое управление, слабый надзор

- Как бы Вы охарактеризовали процессы, которые происходят в финансово-банковском секторе страны: кредитные организации не справляются с выполнением своих обязательств, люди не могут получить обратно свои средства, обесценивается национальная валюта и, соответственно, растет стоимость потребительских товаров и услуг?

- Сильный, устойчивый и прозрачный банковский сектор играет основополагающую роль в развитии частного сектора и, следовательно, в экономическом росте, и поэтому недавние негативные тенденции, которые мы наблюдаем в банковском секторе Таджикистана, не могут не беспокоить нас.

Снижение объёмов потребления и денежных переводов за последние два года имело особенно негативное воздействие на финансовый сектор Таджикистана, который уже страдал от слабого корпоративного управления, слабого управления рисками и недостаточного регуляторного надзора.

- Можно ли предположить более масштабные проблемы в банковской системе Таджикистана, если учесть, что доверие населения к таджикским банкам окончательно подорвано?

- Несмотря на проблемы в нескольких банках, ряд финансовых учреждений все же продолжают работать нормально, даже в тяжёлых условиях. Банковские активы продолжают расти. С конца 2016 года они выросли на 14%.

Очень важно, чтобы НБТ и правительство продолжали работать над оздоровлением банковского сектора. Всемирный банк совместно с МВФ и ЕБРР готов оказывать поддержку в этом направлении.

- Что можно рекомендовать правительству Таджикистана для восстановления потерянного доверия к банковской системе страны?

- Прежде всего, мы рекомендуем сконцентрироваться на реформах, начатых в 2016 году. Многие страны в прошлом прошли через такого рода банковские кризисы, существует значительный мировой опыт в этой области.

Важны такие меры, как: дальнейшая реформа банковского законодательства; принятие программы финансового оздоровления банков; эффективная межведомственная координация; постоянный мониторинг текущего финансового состояния банков. А также: осуществление программы строгого надзора, создание надёжных механизмов гарантии вкладов, активные реформы в системе защиты прав потребителей и повышение финансовой грамотности. Все они могут оказать позитивное воздействие на финансовую систему в среднесрочный период.

Возможности и ресурсы есть…

- Какими Вам видятся среднесрочные перспективы развития экономики Таджикистана?

- В 2016 году экономика Таджикистана медленно восстанавливалась, и, по официальным оценкам, темпы роста увеличились с 6,0% в 2015 году до 6,9% в 2016 году. Однако в 2017 году мы прогнозируем снижение роста в силу уязвимости государственных предприятий, затяжного кризиса в финансовом секторе и планируемой фискальной консолидации.

Ожидается, что постепенное восстановление экономики России и других торговых партнёров окажет положительное воздействие на денежные переводы. Однако общее улучшение обстановки во многом будет зависеть от продвижения реформ в финансовом секторе, улучшения предпринимательской среды, эффективного управления государственными финансами и решения вопросов, связанных с убыточными государственными предприятиями.

Эти меры являются очень важными для обеспечения роста в среднесрочной перспективе.

Хотелось бы добавить, что Таджикистан имеет большие возможности для того, чтобы стать более процветающей страной. Он располагает такими ресурсами, как качественный человеческий капитал, молодое и растущее население, сельскохозяйственные и горнодобывающие ресурсы, водные и гидроэнергетические ресурсы, живописные пейзажи и близость к крупным рынкам на Севере, Юге, Востоке. В раскрытии этого потенциала и создании лучшего качества жизни частный сектор играет ключевую роль. Всемирный банк готов продолжать оказывать содействие, чтобы Таджикистан реализовал свой потенциал.

ДОСЬЕ «АП»:

Лилия Бурунчук - региональный директор по Центральной Азии. Работает во Всемирном банке с 1996 года. До прихода во ВБ была зампредом Национального банка Молдовы (центральный банк).

В 1985 году окончила Технический университет Молдовы по специальности «экономика, управление и планирование промышленности». Получила степень магистра в области госуправления в Университете Джорджа Вашингтона (США) в 2004 году.