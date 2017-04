Пятидневные мероприятия Альянса по финансовой доступности (Alliance for Fanancial Inclusion) стартовали в Душанбе накануне, 24 апреля. В этих мероприятиях участвуют представители 47 стран мира.

Пятнадцатое заседание рабочей группы по формированию статистических данных по финансовой доступности (Financial Inclusion Data Working Group) и десятое заседание рабочей группы по изучению опыта в области стратегии финансовой доступности (Financial Inclusion Strategy Peer Learning Group) начались 24 апреля в Национальном банке Таджикистана.

В этих заседаниях участвуют представители 47 стран мира, международных финансовых организаций и соответствующих министерств и ведомств, сообщает пресс-служба таджикского регулятора.

Глава НБТ Джамшед Нурмахмадзода выразил надежду, что результаты данных мероприятий придадут весомый импульс для дальнейшего расширения и укрепления плодотворного сотрудничества в рамках Альянса по финансовой доступности.

«Успешное проведение данного мероприятия создаст реальную основу для последующих мероприятий высокого уровня международных финансовых организаций, предоставляя широкие возможности для приобретения богатого опыта в сфере защиты прав потребителей, повышения финансовой грамотности, развития малого и среднего бизнеса и мобильного банкинга»,- подчеркнул Джамшед Нурмахмадзода.

Заместитель Директора Альянса по финансовой доступности господин Мумба Норберт отметил последние достижения Таджикистана в области финансовой доступности, в частности принятие Закона РТ «О платежных услугах и платежной системе» и Стратегию НБТ по развитию механизма защиты прав потребителей финансовых услуг РТ на 2017 – 2019 годы.

НБТ в рамках сотрудничества с Альянсом предпринимает необходимые меры по повышению знаний, навыков и потенциала в вопросах повышения финансовой доступности в стране посредством участия в работе различных рабочих группах Альянса.

Деятельность данных рабочих групп способствует эффективному обмену опытом и повышению знаний в области финансовой доступности, защиты прав потребителей финансовых услуг, финансированию малого и среднего бизнеса, вопросам формирования статистических данных по финансовой доступности и другим актуальным вопросам.

Национальный банк Таджикистана с 7 декабря 2011 года является полноправным членом Альянса по финансовой доступности и является членом пяти рабочих групп AFI, в том числе: Рабочая группа по финансированию малого и среднего бизнеса (SME Finance Working Group), Рабочая группа по расширению возможностей потребителей и регулированию рынка(Consumer Empowerment and Market Conduct Working Group), Рабочая группа по доступу финансовой информации (Financial Inclusion Data Working Group), и Профессиональная рабочая группа по стратегии финансового доступа (Financial Inclusion Strategy Peer Learning Group).

Основная цель Альянса по финансовой доступности (AFI) является помощь странам-членам в реализации политики развития доступа к финансированию, основными компонентами которого являются защита прав потребителей, повышение финансовой грамотности, развитие малого и среднего предпринимательства, мобильный банкинг, банковские агенты (Banking Agent) и так далее.

AFI - организация, которая играет важную роль в развитии финансового доступа среди членов организации. Альянс по финансовой доступности в 2008 году создал первый всемирный информационный канал для центральных банков и других регуляторов в странах с развивающимися финансовыми рынками.