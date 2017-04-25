В настоящее время прорабатывается вопрос открытия консульских учреждений Узбекистана в таких городах России, как Санкт-Петербург, Казань, Ростов-на-Дону, Екатеринбург, Владивосток.

Консульства Узбекистана могут быть открыты еще в пяти городах России. Это будет предпринято для усиления защиты интересов и прав граждан страны, заявил первый заместитель министра иностранных дел Жавлон Вахабов.

" В настоящее время нами прорабатывается вопрос открытия консульских учреждений Узбекистана в таких городах России, как Санкт-Петербург, Казань, Ростов-на-Дону, Екатеринбург, Владивосток", — сообщает пресс-служба МИД республики.

По данным замминистра, эта работа проводится на основе критического анализа поступающих жалоб со стороны граждан, временно находящихся за рубежом, а также в целях обеспечения эффективной защиты их прав и интересов.

Он отметил, что в России находится большое число узбекистанцев, однако на территории РФ функционируют лишь два консульских учреждения — в Москве и Новосибирске.

По его словам, при той численности консульских служащих, которыми сегодня располагает внешнеполитическое ведомство в РФ, практически невозможно обеспечить в полном объеме надлежащую защиту прав и интересов граждан Узбекистана.



Вахабов отметил, что мероприятия по расширению дипломатического присутствия Узбекистана за рубежом, в частности, в России, должны обеспечить реализацию главного приоритета президента Шавката Мирзиёева — защита интересов и прав граждан республики, где бы они не находились. По оценкам экспертов, в настоящий момент на заработках за пределами Узбекистана, преимущественно в РФ, находятся около 3 миллионов человек. В середине февраля были открыты Генеральные консульства Таджикистана в Санкт-Петербурге и Новосибирске. Также в России есть еще два консульства — в Екатеринбурге и Уфе.