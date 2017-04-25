Частные вкладчики «Таджпромбанка» просят государство уступить им место в очереди за средствами, которые возвращаются кредиторам ликвидируемым банком от продажи его имущества. Согласно законодательству, физические лица могут получить средства от ликвидируемого банка только после погашения его обязательств перед государственными структурами.

Назначенная судом специальная администрация «Таджпромбанка» объявила о начале продажи имущества ликвидируемой кредитной организации. Первый аукцион состоится 28 апреля в головном офисе «Таджпромбанка».

Asia-Plus Объявление о проведении аукциона по продаже имущества "Таджпромбанка"

В списке имущества, представляемого на аукционе, фигурируют 41 объект недвижимого имущества (в основном жилые дома), 5 легковых автомашин различных марок, 4 банкомата, 9 ноутбуков и 20 единиц картин, сузане и прочее. Общая балансовая стоимость около 41 миллиона сомони. Для участия в торгах недвижимого имущества желающие должны предварительно оплатить взнос в размере 1,7 тысяч сомони, на торгах движимого имущества – 425 сомони.

Между тем, частные вкладчики «Таджпромбанка» жалуются, что на торгах выставлен «всякий хлам». Более подходящее имущество, по их словам, до сих пор держится в министерстве финансов.

Документация имущества «Таджпромбанка», балансовая стоимость которого превышает 600 миллионов сомони, еще в январе этого года была передана Минфину в качества залога за государственные ценные бумаги (векселя). Эти бумаги на общую сумму 450 миллионов сомони впоследствии должен был обналичить Национальный банк Таджикистана. Однако регулятор в феврале этого года решил отказаться от поддержки «Таджпромбанка», отозвав у него лицензию. Однако заложенное имущество банка до сих пор удержится Минфином.

Asia-Plus Вкладчики "Таджпромбанка" просят государство уступить им очередь в получении своих депозитов от продажи имущества банка.

В министерстве создавшуюся ситуацию объясняют тем, что назначенный судом спецадминистратор, которые занимается ликвидацией банка, в своем письме в министерство не указал какое именно имущество «Таджпромбанка» предлагается отозвать.

«Ответ последует незамедлительно, как только мы получим письмо с прикрепленным к ним списком имущества, которое планируют отозвать», - сказал начальник главного управления государственного долга и привлечения инвестиций Минфина Ахлиддин Нуриддинзода.

Он не отрицает, что часть имущества «Таджпромбанка» все же останется в Минфине, так как этот банк задолжал государству немалую сумму.

Специальный администратор «Таджпромбанка» Такдир Шарипов в свою очередь показал копию завизированного 14 апреля письма об отзыве документации имущества, удерживаемой Минфином. С учетом требований Минфина относительно конкретизации имущества ликвидатор банка планирует обратиться в министерство повторно.

Спецадминистратор «Таджпромбанка» не уточнил общую балансовую сумму активов банка и его задолженностей. Он сказал, что процесс оценки имущества и обязательств банка все еще не завершен.

Вкладчики «Таджпромбанка» говорят, что банк задолжал Минфину более 120 миллионов сомони, еще 130 миллионов – Нацбанку.

Также остается пока неуточненной общая сумма задолженности банка перед физическими лицами, численность которых после оплаты компенсационных выплат составляет примерно 650 человек. Часть кредиторов банка отсеялась в результате осуществления страховых выплат в размере до 17,5 тысяч сомони из Фонда гарантирования вкладов физических лиц. Общая сумма этих выплат составила более 16 миллионов сомони.

Вкладчики банка также обратились в Нацбанк и Минфин с просьбой уступить им место в очереди за получением средств, вырученных за счет продажи имущества «Таджпромбанка».

Дело в том, что в законе РТ «О ликвидации кредитных организаций» говорится, что за счет активов неплатежеспособного банка в первую очередь обслуживаются судебные издержки. Далее оплачиваются задолженности по заработной плате сотрудников банка. Следующие в очереди правительство и Нацбанк. И только после них физические лица могут получить обратно свои вклады, которые не являются предметом оплаты со стороны Фонда гарантирования вкладов физических лиц.

Вкладчики просят эти государственные структуры, а также законодательный орган войти в их сложное положение и в виде исключения предоставить им возможность возвращения своих средства сразу же после погашения судебных издержек.

Между тем, вкладчики до сих пор не знают, по какому конкретно обменному курсу они получат свои деньги. Многие из них имеют депозитные счета в иностранной валюте. Однако банк теперь не в состоянии вернуть их сбережения в иностранной валюте. Деньги они получат в таджикской валюте после их перевода по определенному курсу. Специальный администратор «Таджпромбанка» говорит, что согласно законодательству сбережения в иностранной валюты должны быть возвращены по курсу того дня, когда судом было принято решение о ликвидации банка.

«В любом случае, мы обратились в НБТ с письмом, чтобы конкретизировать обменный курс», - сказал Такдир Шарипов.

Вкладчики просят передвинуть обменный курс на более поздний срок, так как после запуска судом 9 марта процесса ликвидации «Таджпромбанка» сомони заметно обесценился к иностранным валютам.

«Мы и так много потеряли за счет курсовой разницы, дайте нам хотя бы получить то немногое, что нам полагается», - просят вкладчики.