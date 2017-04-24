Сегодня, 24 апреля исполнилось 100 лет со дня рождения выдающейся таджикской актрисы Тухфы Фозиловой – народной артистки СССР, народной артистки Таджикистана, лауреата Госпремии имени Рудаки.

Рождение новой звезды

Она родилась в Ташкенте, который не только в начале века, но и на протяжении всего двадцатого столетия считался культурным центром Центральной Азии. Но ей не суждено было жить в этом городе. После скоропостижной кончины отца их семья была вынуждена вернуться в Канибадам, откуда были ее корни и где жила родня матери.

Но и родные в эти трудные годы не могли приютить их семью. Тухфу вынуждены были отдать в интернат, где условия воспитания были намного лучше. Здесь в 13 лет она впервые вышла на сцену. В 30-е годы прошлого столетия кружки художественной самодеятельности только обретали массовость.

Молодому Канибадамскому театру очень нужны были талантливые актрисы. Поэтому Тухфу быстро заметили и пригласили к сотрудничеству. Ходжиумар Косимов и Дони Хусайнов научили молодую актрису азам профессии. Но уж слишком талантливой оказалась новая их ученица - восходящую звезду пригласили снова в Ташкент. Выдающаяся узбекская артистка Халима Носирова научила ее не только петь, но и создавать полноценные сценические образы.

Тухфа Фозилова в образе

Через некоторое время она вернулась и начала работать солисткой в Худжандском музыкальном театре. Однако ее дарование наиболее полно раскрылось именно в музыкальном театре Сталинабада (ныне Театр оперы и балета им. Айни). Здесь она создала ряд незабываемых образов, которые вошли в золотой фонд таджикской музыкальной культуры.

Глядя на Фозилову, невозможно было представить ее вне актерской профессии. Прекрасные внешние данные, красивый голос, изящество движений - все в ней, кажется, было создано именно для сцены и экрана.

В 1949 году актриса решила, что ее вокальные данные недостаточны для оперной сцены, и она перешла в драматический театр им. Лахути. Она не только внесла в спектакли этого театра лирическую тональность, но и вскоре утвердила себя как психологическая актриса.

По мнению доктора искусствоведения Низома Нурджанова, «в драматическом театре, как и в музыкальном, Фозилова нашла свою постоянную тему: протест бесправной женщины Востока против рабства, раскрытие богатства и чистоты ее чувств, утверждение высоких нравственных убеждений».

«Обездоленная девушка»

С первых же работ Тухфы Фозиловой в драматическом театре стало ясно, что ее отличают пластическая точность, завершенность формы, умение в совершенстве владеть словом, а присущая ей артистическая воля позволяет быть удивительно обаятельной и красивой на сцене. Она обладала особым даром - даром сценической красоты, при этом наделяя героинь своим умом и интеллектом. Какие бы роли она в русском и западном репертуаре ни играла, ее героини - яркие, незаурядные личности. Среди них можно назвать такие образы, как Махтоб («Обездоленная девушка» Дж. Икрами), Гунуботи («Жертвоприношение» Р. Тагора).

Среди них самой запоминающейся была роль Махтоб. В спектакле главенствовала тема трагической судьбы несчастной девушки, лишенной всех человеческих прав. Но благодаря превосходной игре Тухфы Фозиловой в спектакле на первый план выступила тема разоблачения представителей духовенства. Так, в сценах встречи главной героини пьесы Махтоб с Муллобурхоном и в эпизодах, показывающих, как Махтоб томится в затворничестве, Тухфа Фозилова мастерски передавала тоску девушки по воле и счастью, чистоту ее чувств.

От Шекспира до Шиллера и Бальзака

Роль Гонерильи, которую предложили сыграть Тухфе Фозиловой, была первой ролью артистки в шекспировской драматургии. Потом череда классических образов приукрасили не только список созданных ею образов, но и сцену драматического театра имени Лахути. «Красивая, царственно величавая Гонерилья – Фозилова – была властолюбивой, жестокой. Ее жесты, речь показывают, что она наделена волей, решительностью. Гонерилья холодно и презрительно смотрит на еще недавно могущественного, а теперь бессильного отца. Артистке недоставало многообразия штрихов, показывающих сложность натуры дочери Лира. Но для Тухфы Фозиловой, создавшей галерею мягких, лирических образов, такая сложная драматическая роль была, несомненно, этапом творчества», - отмечает профессор Низом Нурджанов.

Далее она, усовершенствуя полученные навыки, создала такие цельные и художественно обобщенные образы, как госпожа Милфорд («Коварство и любовь» Шиллера), Гертруда («Мачеха» Бальзак).

Знаменитая Гульнор

В жизни каждой актрисы встречаются роли, которые ей близки не только по темпераменту, но и по мироощущению. К таким ролям их исполнительницы относятся очень трепетно. Отчасти это происходит потому, что жизненные ситуации произведения переплетаются с событиями из жизни самих актрис. К таким ролям Фозилова относит свою знаменитую Гульнор.

Автор пьесы Дж. Икрами (произведение создано по мотивам романа Айни «Дохунда») и постановщик Рахматуллоев рассказывают о мужестве и бесстрашии простых людей, вступающих в борьбу во имя новой жизни народа. Эта идея спектакля особенно ярко проявляется на сцене во дворе Азим-шаха, где перед походом расположился со своим штабом Ибрагим-бек. «Пробравшись сюда, Гульнор начинает петь, чтобы оттянуть время выступления басмачей. Трогательная, нежная, робкая девушка в начале спектакля, Гульнор – Фозилова проявляет выдержку, душевную стойкость, превращается в решительного, бесстрашного бойца революции. Она не только постояла за себя, сберегла свою любовь к Ёдгору, но и стала его верной соратницей», - отмечали критики.

Новые грани таланта

Вместе с развитием театра растут и сами актеры. Со временем раскрывались новые грани таланта Фозиловой. В этом плане совершенной неожиданностью стало исполнение роли Сурмахон в спектакле «Шелковое сюзане» Каххора. События спектакля связаны с разладом в семье главного героя Саттора. Если разлад в семье происходит из-за его трудного характера, ограниченности, то в семье врача Илхома Акрамова, человека большой культуры, но мягкого, слабого по характеру, жизнь не ладится из-за жены Сурмахон и ее матери Ризвон-холы.

Тухфа Фозилова «впервые выступившая в новой для нее сатирической роли Сурмахон, остро разоблачала легкомысленную бездельницу, пренебрежительно относящуюся к людям. Надменная походка, высокомерный тон, жеманные жесты, выражали мещанскую ограниченность».

Тухфа Фозилова

В эти годы глубокая поэтичность, лиричность исполнения в сочетании со строгостью формы отличали искусство Тухфы Фозиловой. Теперь о ней стали во весь голос говорить как о выдающейся лирико-драматической актрисе. Её изящный лиризм сочетался с внутренней музыкальностью, красотой пластики. Все это с особой выразительностью проявлялось в исполнении роли Танхобегим в спектакле «В ночь лунного затмения».

Одинокая звезда – Танхобегим

Именно благодаря искусству Тухфы Фозиловой фундаментальная работа театра имени Лахути «В ночь лунного затмения» по пьесе известного башкирского драматурга Мустая Карима воспринимался зрителем как что-то очень ему близкое. Пьеса заинтересовала всех. В ней автор берет близкую для таджиков тему борьбы с религиозными пережитками. Привлекательность данной пьесы заключалась в том, что в ней автор раскрывает проблему религиозных пережитков.

Танхобегим (Тухфа Фозилова), которая потом становится слепым орудием в руках аксакалов – блюстителей вековых степных законов, внутренними узами связана с этим светлым миром, радостно рисуя планы женитьбы сыновей, укрепления родственных связей. Когда Акъегет и Зубаржат просят благословить их, она искренне желает им счастья. С удовольствием рассказывает она историю о том, как родители просватали Акъегета и Зубаржат ещё в колыбели. А когда наступает драматический момент, когда, по решению аксакалов влюбленных разлучают, то Танхобегим мучительно перестраивает себя, чтобы как-то защитить свою честь, свой авторитет главы семьи перед старейшинами.

Она становится суровой и властной, интонации её речи из плавных и мягких делаются резкими и чеканными. Фозилова показывает, как тяжело её героине, как трудно управлять судьбой самых близких людей, трудно в споре с всесильными аксакалами. Наконец, трудно быть несправедливой, бессердечной. И вот эта трудность, сложность и составляет лейтмотив психологически тонко разработанной роли.

И вот с одной стороны – душевный человек, заботливая любящая мать, с другой – поневоле властная и жестокая в соблюдении вековых дедовских феодальных традиций личность. Но эти жестокие черты не свойственны ее натуре, и потому они сразу как бы ослабевают, лишь только в Танхобегим заговорит человеческая совесть, защемит материнское сердце. Поэтому когда она слышит горькие упреки сына или мольбу Зубаржад, то её мужские горделивые повадки исчезают, и она становится простой, глубоко страдающей женщиной, матерью. Стоя с закрытыми глазами, она слушает упреки или рыдает на груди Акъегета или, падая у ног влюбленных, просит их простить её, рабыню жестоких предрассудков.

Главное творение

С годами, приобретая сценический и жизненный опыт, Тухфа Фозилова приближалась к главным своим творениям. К таким ее достижениям можно смело отнести образ Кручининой из «Без вины виноватых», который стал не только пиком ее творчества, но и событием в театральной жизни республики.

Но прежде чем непосредственно перейти к спектаклю, хотелось бы отметить, что в мире театра нередко используется понятие «большая актриса», но «великая актриса» говорят в отношении лишь немногих отдельных личностей. Фозилова в их числе. Природа наделила ее не только талантом, но и силой духа, умением сохранить себя и свой дар при всех испытаниях судьбы на долгие годы. Однако Фозилова всегда ощущала необходимость в хорошем режиссере. В режиссере, не только понимающем и ценящем силу ее таланта, но и готовом пойти ей навстречу. Таким режиссером для нее стал В.Я. Ланге.

В возобновленном в 1972 году спектакле театра имени Лахути «Без вины виноватые» коллектив пошёл по линии яркой передачи социальных характеристик, анализа общечеловеческих тем произведения и углубленно психологического раскрытия всех образов.

Режиссёр спектакля Ланге вместе с исполнителями отдалился от мелодраматического начала пьесы. От этого спектакль стал сильней. Театр сосредоточил своё внимание прежде всего на теме стремления человека к поискам собственного мира, к счастью, веры в гуманность человека, поисков дружеского участия. Спектакль был поставлен в реалистических традициях русского театра. Он повествовал не о несчастной женщине, потерявшей ребенка, не о беспризорном юноше без имени, а, скорее всего, о молодом талантливом русском актёре, влачащем жалкое существование, не замечаемом и не оцениваемом никем и потому загубленном в мире лицемерия и развращенности тогдашнего общества.

Тухфа Фозилова в роли Кручининой без ложного пафоса, а очень просто и в то же время значительно передавала трагичность судьбы своей героини, глубоко переживающей оскорбление своего достоинства и оттого искренне страдающей, сильно тоскующей по потерянному сыну. Глядя на эту величаво-сдержанную, благородно-красивую, на редкость мягкую женщину, поражаешься силе её духа. Она ни разу не проявила слабость, не споткнулась, хотя чувствуешь, что ей нелегко было завоевать положение в искусстве и обществе.

В целом, русская классика на таджикской сцене взволновала зрителя. «Я видел много раз спектакль, видел в Художественном театре и во многих других театрах, - говорил видный московский критик А.Анастасьев. – Но я считаю заслугой этого театра именно снятие мелодраматических интонаций в этом спектакле, и в этом отношении по праву первенство должно быть присуждено таджикскому, а не русскому театру».

Жизнь, созвучная времени

Имя Тухфы Фозиловой стало легендой. Ее кинороли и песни покоряют и восхищают нас и сегодня. В ее жизни было все: стремительные взлеты, трагические годы простоя, поисков, ожиданий.

Казалось, что время не властно над ней. Она до самой смерти оставалась особой царственной красоты. Фозилова настраивала спектакли по своему камертону, наполняла их непредсказуемостью и виртуозностью актерских проявлений, меняя и смешивая краски, настроения, оттенки поведения, доказав еще раз, сколько новых возможностей таит в себе ее талант.

Своим творческим опытом великая актриса щедро делилась с молодежью. За годы театральной деятельности она снялась в более чем десяти фильмах, некоторые из них стали классикой советского кино. Ее приглашал работать такой выдающийся режиссер, как Комил Ёрматов.

Она была человеком живого общественного темперамента, не замкнута на своих узкопрофессиональных интересах. Не знала, что такое равнодушие. И что бы ни делала, чем бы ни занималась актриса вне театра, во все она вкладывает всю свою душу и сердце. И в общественной жизни осталась творческим человеком.

Тухфа Фозилова заслужила высшие актерские звания, она удостоена многих наград: народная артистка СССР, народная артистка Таджикистана, лауреат Государственной премии имени Абуабдулло Рудаки.

Фозилова внесла большой вклад в развитие жанра музыкальной драмы, оперы, песенно-концертной деятельности и, наконец, драматического искусства.

Тухфа Фозилова была необычайно деятельной и активной. Много ездила по стране, отдавала много сил общественной деятельности. Она была членом президиума Союза театральных деятелей Таджикистана. По мнению коллег, она была очень увлекающимся и отзывчивым человеком, поэтому к ней часто обращались за помощью, спешили поделиться радостями и заботами. Ей совершенно чужда была самореклама, она обладала редким даром объективно оценивать себя, относиться к себе с иронией и юмором. Видимо, это настоящий принцип настоящего актера, каковым она является.

Жизнь Тухфы Фозиловой, посвятившей себя таджикскому искусству, была созвучной своему времени. Вместе со многими своими сверстниками, почувствовав опору и поддержку со стороны советской власти, она стала органичной частью уникального мира культуры и искусства СССР. Символично, что умерла она в феврале 1985 года, когда этот казавшийся незыблемым мир стал стремительно меняться.

Могила великой актрисы расположена на Лучобском кладбище в Душанбе, где похоронены выдающиеся деятели науки и культуры Таджикистана.