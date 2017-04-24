Ровно 25 лет назад, 24 апреля 1992 года были установлены дипломатические отношения между Республикой Таджикистан и Украиной.

О том, как развиваются сегодня двусторонние отношения, как живется украинцам в Таджикистане и какова роль ООН, Евросоюза, СНГ в вопросе урегулировании конфликта на юге Украины – в интервью «АП» рассказал Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в Республике Таджикистан Виктор Никитюк.

- Украина и Таджикистан имели крепкие экономические, культурные связи, находясь в составе единого государства. Эта тенденция сохранилась и после приобретения независимости двух республик. Какие важные результаты сотрудничества между двумя странами можете отметить?

- Вы правы, после приобретения независимости Украина и Таджикистан продолжают сохранять взаимовыгодное экономическое сотрудничество и поддерживают культурные связи.

После установления дипломатических отношений между нашими странами прошло 25 лет, что по историческим меркам является совсем небольшим сроком. Однако за это время появилось новое поколение людей, и для молодых украинцев и таджикистанцев очень важно лучше узнавать друг друга и сохранять преемственность дружественных отношений между нашими народами.

В этом плане очень важным событием в двусторонних отношениях стало проведение в 2013 году Дней культуры Украины в Республике Таджикистан. Украина продемонстрировала жителям Таджикистана всего лишь частичку своей культуры, и я знаю, что это событие внесло значительную лепту в укрепление дружественных связей между нашими народами. Мы с нетерпением ожидаем проведения Дней культуры Таджикистана в Украине, и я уверен, что украинский народ откроет для себя много нового, познакомившись с многогранной культурой таджикского народа.

Хочу отметить важную роль в двусторонних взаимосвязях сотрудничества в области образования. Ежегодно гражданам Таджикистана выделяется 20 стипендий за счет госбюджета Украины. В этом году уже выделено 20 стипендий. Всего в Украине обучается свыше 300 таджикских студентов. Некоторые из них, посещая посольство, рассказывают, что за короткий срок смогли изучить украинский язык, успешно овладевают знаниями и, по сути, стали послами дружбы между украинским и таджикским народами.

Продолжают развиваться экономические отношения между нашими странами. Украина поставляет в Таджикистан, в основном, кондитерскую и сельскохозяйственную продукцию, электрические машины, а закупает сушеные плоды, семена масличных растений, металлургическую и фармацевтическую продукцию.

По итогам 2016 года торговый оборот между Украиной и Таджикистаном составил 34 млн. долларов, что, безусловно, не отражает наш потенциал. Однако с удовлетворением хочу отметить, что по итогам двух месяцев текущего года объемы двусторонней торговли увеличились более чем в два раза, и я надеюсь на сохранении этой позитивной тенденции в будущем.

Я также надеюсь, что совместные усилия транспортных ведомств двух стран, авиаслужб и авиаперевозчиков, а также нашего Посольства и Посольства Таджикистана в Украине, позволят возобновить регулярные авиарейсы между столицами наших государств. Это, несомненно, будет служить укреплению экономических и культурных связей между нашими странами.

- На Ваш взгляд, какие отрасли Таджикистана, являются более привлекательными для Украинского бизнеса, и что может предложить Украина Таджикистану?

- Безусловно, для украинских предприятий, компаний наиболее привлекательной является гидроэнергетическая отрасль Таджикистана. Свыше полувека тому назад украинские предприятия поставляли на строящиеся таджикские гидроэлектростанции своё оборудование, которое продолжает надежно работать и в наши дни. Нурекская ГЭС, по моему мнению, является символом взаимовыгодного экономического партнерства и дружбы украинского и таджикского народов.

Украинские предприятия обладают современными промышленными технологиями, которые успешно могут внедряться в Таджикистане при строительстве линий электропередач и модернизации существующих заводских комплексов. Украина заинтересована в поставках пассажирских и грузовых вагонов, автомобилей «КрАз», сельскохозяйственной техники и гидроэнергетического оборудование для строящихся ГЭС. Существуют хорошие перспективы в создании совместных предприятий по переработке сельскохозяйственной продукции.

Эти и многие другие актуальные экономические вопросы двусторонних отношений будут обсуждаться во время пятого заседания Совместной межправительственной украинско-таджикской комиссии по вопросам экономического сотрудничества, которое должно состояться в нынешнем году в Киеве.

Связи развиваются

- Как живется украинцам в Таджикистане, в каких отраслях в основном они ведут свою деятельность?

- Таджикистан – очень гостеприимная страна, как и Украина. Я своих друзей и коллег-украинцев всегда приглашаю в гости в вашу замечательную страну. Не побывав в Таджикистане, трудно составить о нём объективное представление – в некоторых СМИ зачастую преобладают негативные стереотипы. Но те, кто побывал, обязательно хотят вернуться вновь.

С самого начала моей работы в Душанбе я был поражён тем, насколько близки и взаимосвязаны наши народы. Мне много рассказывали о вкладе украинцев в становление таджикского государственного педагогического университета им. С.Айни, который с 1939 по 1992 год носил имя Тараса Шевченко. И, наверное, не случайно две улицы в центре Душанбе носят украинские названия – улица Шевченко и улица Севастопольская.

Достойный трудовой вклад сделали украинцы в развитие бывшего Чкаловска (ныне – Бустон) и Норака, которые называют городами дружбы. Горжусь выходцами из Украины, которые и сегодня трудятся на славу Таджикистана, пользуются высоким авторитетом в своей стране. Среди них – астрофизик Светлана Герасименко, именем которой названа звезда, полковник, начальник центра специального назначения по выполнению спасательных операций особого риска (Центроспас) КЧС Олег Пилькевич (о нём недавно писала АП) и многие другие.

И сегодня граждане Украины продолжают развивать наши традиционные связи в жизненно важных сферах экономики и социальной сферы Таджикистана: обслуживают произведенное в Украине гидроэнергетическое оборудование, принимают участие в реализации важных проектов столичного хозяйства, выступают консультантами на строительных объектах и производствах. Прошлым летом, на День единства Таджикистана, мне было очень приятно побывать в прекрасной гостинице «Корон» в Калайхумбе, которая создавалась при активном участии представителей киевского гостиничного бизнеса и получила высокую оценку президента Таджикистана при её открытии. А совсем недавно, находясь в свободной экономической зоне «Сугд», я был очень впечатлён продукцией деревообрабатывающего предприятия «Арча», которое также открывалось при участии главы государства, а создавалось при активном участии консультантов из Львова.

Кроме коллег по посольству, постоянно общаюсь с моими земляками, работающими в Душанбе.

«Присоединение Украины к НАТО - необходимость»

- Как вы относитесь к возможному присоединению Украины к НАТО? Станет ли в этом случае Украина более защищенной от внешних угроз или же наоборот, будет ближайшей мишенью в случае возникновения конфликтов между «сильными мира сего»?

- Организация Североатлантического Договора является наиболее мощной и эффективной в сегодняшнем мире многосторонней военно-политической структурой. Ключевым положением Североатлантического договора является его статья 5, в соответствии с которой нападение на одну из стран-участниц НАТО рассматривается как нападение на весь Альянс и влечёт за собой соответствующие последствия. Именно поэтому целый ряд государств Европы после распада Организации Варшавского Договора и Советского Союза, стремясь обезопасить себя от потенциальной агрессии и не имея достаточных собственных ресурсов для обеспечения своей национальной безопасности, обратились к Альянсу с просьбой о принятии в эту международную организацию.

Как показали события последних лет, политика расширения НАТО была и остаётся очень дальновидной и правильной.

Добровольно отказавшись в своё время от третьего по величине мирового ядерного потенциала, Украина внесла беспрецедентный вклад в укрепление международной безопасности. В этой связи был подписан специальный документ - Будапештский меморандум 1994 года, в котором были закреплены политические гарантии безопасности Украины. Однако в 2014 году этот документ, как и многие другие международно-правовые акты, закрепляющие территориальную целостность Украины, был проигнорирован страной-агрессором, которая, по иронии судьбы, является одним из государств-подписантов Будапештского меморандума и должна была гарантировать нерушимость границ Украины.

С 2014 по 2017 год Украина достигла существенного прогресса в укреплении боеспособности своих Вооружённых Сил. Однако гарантированное обеспечение национальной безопасности Украины возможно лишь в рамках коллективной системы безопасности. Таким образом, присоединение Украины к НАТО мне представляется объективной необходимостью, реальная альтернатива которой, особенно с учётом имеющей место внешней агрессии против Украины, на сегодня отсутствует.

Мишенью для внешней агрессии Украина стала, не будучи членом НАТО и не из-за гипотетического конфликта между «сильными мира сего», а потому, что, будучи миролюбивым и демократическим государством, решила идти своим путём – в направлении Европейского Союза.

- Как живут в Украине его простые жители, что думают о власти, о продолжающихся военных действиях на юге, о своем будущем?

- Мне бы очень хотелось, чтобы этот вопрос стал темой для развёрнутого репортажа по итогам поездки группы таджикских журналистов в Украину. Посольство последовательно продвигает эту идею и рассчитывает на позитивный результат. Знаю, что интерес среди таджикских журналистов есть. Как всегда, нужны спонсоры. Приезжайте, вам будут очень рады в Украине. Я был там в последний раз прошлым летом и, кроме родного Киева, посетил с семьёй Одессу и Львов. Это прекрасная огромная европейская страна с более чем 40-миллионным населением, уверенно смотрящая в будущее. Страна с древнейшей культурой и новейшими технологиями, свободными СМИ, критикующими власть, с верой в ценности демократии и прав человека, радушными людьми, любящими свою землю.