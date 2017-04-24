Селевой поток, сошедший на востоке Таджикистана, разрушил шесть домов, где проживали около 100 человек, сообщает пресс-секретарь Комитета по чрезвычайным ситуациям (КЧС) Умеда Юсупова.

«Сель сошел на кишлак Озодагон Ляхшского района, что на востоке страны, поздно ночью, жители шести домой едва успели покинуть свои дома. В разрушенных домах проживали порядка 100 человек», — сказала она.

Жертв среди местного населения не зафиксировано, власти подсчитывают размер материального ущерба, нанесенного стихией.