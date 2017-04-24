22 апреля 2017 года, в день рождения Владимира Ильича Ленина в Душанбе состоялся внеочередной XXXIII съезд Коммунистической партии Таджикистана. На нем был избран новый лидер таджикских коммунистов.

В работе съезда приняли участие 72 делегата от партийных ячеек со всех регионов республики.

В начале мероприятия ее участники минутой молчания почтили память ушедших из жизни бывшего председателя КПТ Исмоила Талбакова, избранного руководителем партии в июле 2016 года, и других бывших членов партии.

На съезде рассматривался только один вопрос – выборы председателя Компартии Таджикистана.

В результате открытого голосования депутаты съезда единогласно избрали секретаря Центрального Комитета КПТ Мироджа Абдуллоева председателем Компартии Таджикистана.

После смерти Исмоила Талбакова, который возглавлял КПТ полгода, и скоропостижно скончался 16 декабря 2016 года, временное руководство партией взял на себя секретарь партии Мирзоазим Насимов.

После развала СССР и приобретения независимости Таджикистана с сентября 1991 по июль 2016 года бессменным лидером партии был известный таджикский политик Шоди Шабдолов. Его заместителем на протяжении этих лет был Исмоил Талбаков.