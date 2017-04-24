Национальный банк Таджикистана будет осуществлять вмешательство на валютный рынок только в случае чрезмерного курсового колебания. В настоящее время регулятор работает на валютном рынке в режиме «плавающего регулируемого курса без определения и объявления пределов изменения курса», отмечает пресс-служба НБТ.

Официальный курс национальной валюты, согласно этому режиму, устанавливается на основании спроса и предложения иностранной валюты на внутреннем валютном рынке.

«Курс национальной валюты по отношению к иностранной валюте по сравнению с аналогичным периодом 2016 года за этот период характеризуется тенденцией относительно помесячного стабильного снижения официального курса, чрезмерного и быстрого снижения наличного курса в феврале, марте и апреле», - подчеркивают в регуляторе.

Отмечается, что данная ситуация способствовала увеличению разницы между официальным и наличным курсом на 2 процента, что послужило причиной одновременного роста спроса к доллару США и, прежде всего, к наличности.

Официальный курс сомони по отношению к доллару, согласно данным НБТ, с начала года до середины апреля снизился на 7,8%, а за аналогичный период 2016 года на 10,8%, рыночный курс наличного доллара вырос на 13,0% за аналогичный период 2016 года 5,7%.

«Разница между официальным курсом и рыночным курсом продажи наличного доллара США увеличилась с 0,6% до 5,4% (по состоянию на 17.04.2016 года эта разница составляла 0,8%)», - говорится в сообщении НБТ.

Анализы специалистов НБТ показывают, что основные причины снижения курса сомони, тенденции роста давления на него и увеличение спроса к иностранной валюте связаны с несколькими внешними и внутренними факторами.

Внешние факторы:

- Сохранение неустойчивости геополитической, экономической и финансовой ситуации в странах основных торговых партнёров;

- Увеличение стоимости доллара США связанное с денежно-кредитной политики Центрального банка Америки;

- Снижение стоимости основных экспортируемых товаров Республики Таджикистан

Внутренние факторы:

- Заметное увеличение объема денег в последние годы, в том числе в результате увеличения финансирования важных государственных программ, поддержка проблемных банков и покупка золото для увеличения международных резервов;

- Заметное снижение привлечения средств в иностранной валюте за счёт международных финансовых организаций и других доноров;

- Увеличение производственной, коммерческой деятельности, торговли, рост покупательной способности населения с учётом увеличения объема переводов в российских рублях и рост курса рубля за этот период;

- Сезонная необходимость пополнения запасов импортируемых товаров и сырья;

- Увеличение общих объемов денежных средств в иностранной валюте для обеспечения обязательств внешнего долга и финансирования строительства важных государственных объектов;

- Сокращение притока иностранной валюты и заметное снижение доли доллара США в их общем объеме;

- Увеличение спроса кредитных организаций к наличным долларам США для возврата сбережений и депозитов физических лиц;

- Ликвидация двух кредитных организаций, проблемы с ликвидностью двух системообразующих банков, снижение доверия населения к банковской системе, и, как следствие, снижение предложения иностранной наличной валюты к сбережениям и депозитам со стороны физических лиц.