Art Expo-2017 - это ежегодная самая большая выставка в мире изобразительного искусства. В ней представлены художники со всего мира. В этом году такая честь выпала и таджикскому художнику Фарруху Негматзаде. Выставка отрылась в Нью-Йорке в минувшую пятницу. Работы Фарруха Негматзаде представил его сын Фируз. На Art Expo 2017 представлены 25 работ художника на тему «Таджикистан мой край».

«Галерейщики всех стран находят именно здесь новые имена и новые течения в искусстве... Очень радостно, что для многих из них Таджикистан стал открытием, где нам дали очень высокий статус мирового уровня. Очень рад, что Таджикистан зачислен в число наиболее продвинутых в области живописи стран», - рассказал «АП» сам художник.

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«Работы представляет мой сын Фируз, потому что я только недавно вернулся из США, где делал иллюстрации к книге-сказке про таджикского мальчика Барзу и о таджикских лепёшках американской писательницы Марины Эйбрамс. Книга должна выйти осенью на нескольких языках. А во вторых наша молодёжь должна активно пробиваться на мировой уровень и для моего сына это отличный опыт в галерейной деятельности», - отметил Фаррух Негматзаде.

Нью-Йоркская выставка Арт-ЭКСПО считается самой масштабной на планете ярмаркой современного искусства. Одновременно здесь представляют свои работы до 15 тысяч художников, фотографов, ювелиров, скульпторов; представлены сотни галерей, десятки направлений и стилей. Именно в ходе этой выставки современные искусствоведы отслеживают модные современные тенденции. В разные годы на выставке представляли свои работы принц Чарльз, Пол Маккартни, Нелсон Мандела и многие другие знаменитости. Арт-ЭКСПО проводится в Нью-Йорке ежегодно с 1978 года.

соцсети Художник Фаррух Негматзаде

Фаррух Негматзаде родился в 1959 году в Душанбе. В 1983 году он окончил школу живописи и рисунка МГАХИ им.В.И.Сурикова в Москве. Член Союза художников Таджикистана.