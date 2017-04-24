Мосгорсуд проверит законность ареста задержанного в Москве фигуранта уголовного дела о теракте в метро Петербурга гражданина Таджикистана Содика Ортикова, сообщает РИА Новости.

Басманный суд Москвы 7 апреля заключил под стражу Ортикова до 3 июня как одного из подозреваемых в причастности к теракту в Петербурге. Он был задержан в Москве сразу после теракта в питерском метро вместе с еще одной подозреваемой Шохистой Каримовой.

Тогда же по подозрению в причастности к теракту в метро были задержаны еще шесть человек в Санкт-Петербурге — Сейфулла Хакимов, Ибрагибжон Ерматов, Дилмурод Муидинов, Бахрам Ергашев, Азамжон Махмудов, Махамадюсуф Мирзаалимов.

На суде представитель Следкомитета РФ заявил, что при задержании в московской квартире Содика Ортикова был найден пистолет Макарова, две тротиловые шашки и граната Ф-1.

Сам Ортиков на суде заявил, что оружие и взрывчатка ему не принадлежат. По его словам, оружие он вообще видит впервые. "Я не совершал этого преступления", — заявил подозреваемый Ортиков.

О том, что задержанный по данному делу Ортиков, который на суде не признал свою вину в предъявленных обвинениях, является гражданином Таджикистана, подтвердило посольство РТ в РФ.

«Содик Ортиков родился и вырос в Курган-тюбе, последние 15 лет он работает в России, работал в одном из ресторанов Москвы шеф-поваром. Другой информацией мы не располагаем. Причастен он или нет к данному преступлению будет установлено в ходе следствия. Сейчас говорить о его виновности мы не можем», - сообщил ранее пресс-секретарь посольства Таджикистана в Москве Сарвар Бахти.

Позже ФСБ сообщила о задержании одного из предполагаемых организаторов теракта в метро в Санкт-Петербурге - Аброра Азимова в Одинцовском районе Подмосковья. Он подозревается в том, что подготовил непосредственного исполнителя теракта Акбаржона Джалилова.

Еще позднее ведомство сообщило о задержании старшего брата Азимова — Акрама. Предполагается, что он помогал в переправке денег, использованных при подготовке теракта, и в организации связи с международными террористами.

Днем 3 апреля на перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт-2" петербургского метро произошел взрыв. По последним данным, общее количество погибших достигло 16 человек, включая самого террориста-смертника Акбаржона Джалилова.