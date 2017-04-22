Национальная библиотека Таджикистана выставила ценный экземпляр священного Корана. Данный экземпляр священного Корана состоит из 570 страниц. Первые две и две последние страницы украшены золотой росписью. По стилю написания книгу можно датировать 16 веков, сообщает пресс-служба Национальной библиотеки страны.

По данным пресс-службы, в настоящее время в Национальной библиотеке Таджикистана хранятся 15 рукописных экземпляров священного Корана, каждый из которых имеет свою историю.

Национальная библиотека Таджикистана — главное национальное книгохранилище Таджикистана, являющееся особо ценным объектом культурного наследия народов Республики Таджикистан. Находится на особом режиме охраны и использования. Национальная библиотека является государственным учреждением культуры, национальным хранилищем наследия науки и культуры, архивом национальной периодической печати, научно - исследовательским информационно - культурным центром республиканского значения, своими функциями соответствует основным требованиям ЮНЕСКО для библиотек данного вида.

Библиотека была основана в январе в 1933 году на базе городской библиотеки в городе Сталинабаде - столице Таджикской ССР. В 1934 году она была названа именем классика таджикско-персидской литературы Абулкасима Фирдоуси. В 2012 году она переехала в новое здание и стала именоваться Национальной библиотекой Таджикистана.



