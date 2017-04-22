АНОНСЫ СОБЫТИЙ НА 24 АПРЕЛЯ 2017 ГОДА

- 24 – 25  апреля в Душанбе  в Исмаилитском центре состоится Круглый стол для врачей и специалистов сферы раннего выявления и раннего вмешательства города и четырех регионов Таджикистана – на тему «Развитие системы раннего вмешательства в Республике Таджикистан». Начало в 9 часов.

- 24 апреля в России истекает срок амнистии для трудовых мигрантов из Таджикистана.

ДЕНЬ В ИСТОРИИ – 24 АПРЕЛЯ

Международный день солидарности молодежи.

1973 – При Таджикской государственной филармонии создан камерный оркестр

1992 – Установлены дипломатические отношения между Республикой Таджикистан и Украиной.

ДНИ РОЖДЕНИЯ – 24 АПРЕЛЯ

1923 – Родилась Заслуженная артистка Таджикистана Икбол Табарова.

1928 – Родился Народный гафиз Таджикистана Шумкор Одинабеков.

1950 – Родился Юсуф Ахмедов, экс-депутат парламента.

ПОГОДЫ НА 24 АПРЕЛЯ 2017 ГОДА

По Согдийской области -  Переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с, в отдельных районах усиление до 13-18 м/с. Температура: в долинах ночью 10-15 тепла,  днем 23-28 тепла,  в горах ночью 2-7 тепла, днем 17-22 тепла.

По Хатлонской области- Переменная облачность, преимущественно   без осадков.  Ветер восточный 3-8 м/с. Температура: в долинах  ночью 12-17 тепла,  днем 27-32 тепла,   в предгорьях  ночью 4-9 тепла, днем 21-26 тепла.

По Горно-Бадахшанской автономной области - Переменная облачность, местами  кратковременный дождь (ночью выше 3000 м снег). Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: по ЗГБАО  ночью 2-7 тепла,  днем 14-19 тепла, по ВГБАО ночью  1-6 мороза,  днем 6-11 тепла.

По районам республиканского подчинения – Переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью 10-15 тепла,  днем 26-31 тепла,  в горах ночью 5-10 тепла,  днем  18-23 тепла.

По городу Душанбе –  Небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: ночью 11-13 тепла, днем 29-31 тепла.

По городу Худжанд –    Переменная облачность, без осадков. Ветер  восточный 3-8, временами усиление до 13-18 м/c. Температура: ночью 13-15 тепла, днем 26-28 тепла.

По городу Курган-Тюбе - Переменная облачность, без осадков.  Ветер восточный 3-8 м/с. Температура: ночью 15-17 тепла, днем 30-32 тепла.

По городу Хорог –   Переменная облачность, ночью и утром дождь, днем без существенных осадков. Ветер  восточный 2-7 м/с. Температура: ночью 5-7 тепла, 17-19 тепла.