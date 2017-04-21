В столице Таджикистана продолжают менять названия объектов, построенных при прежнем столичном градоначальнике и имеющих в своих названиях слово «Пойтахт». В переводе с таджикского на русский – Столица. Нынешний мэр названия объектам дает более разнообразные.

Решением мэра Душанбе Рустама Эмомали торговый центр «Пойтахт-90» переименован в «Бозори Мехргон». Другим решением столичного градоначальника парк «Пойтахт» получил название «Культурно-развлекательный парк Хайём».

Столичный «Наврузгох», находящийся рядом с ипподромом, ранее названный как «Столичный спортивный и культурно-развлекательный комплекс Наврузгох», лишился в своем официальном названии слова «пойтахт». Столичный деловой центр переименован по решению Рустама Эмомали в Центр молодежи. Государственное культурно-развлекательное учреждение «Пойтахт-80» переименовано в Государственное культурно-развлекательное учреждение «Ахорун».

Ранее Рустам Эмомали переименовал столичный телеканал «Пойтахт» в ТВ «Душанбе». Та же смена названия постигла столичную гостиницу «Пойтахт». Теперь она называется «Душанбе».