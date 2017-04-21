В Душанбе прошла первая за 25 лет выставка-ярмарка производителей товаров из Узбекистана. Для многих в наше стране она стала полной неожиданностью: люди вдруг увидели, чего достиг наш ближайший сосед в промышленности за годы независимости. Увидели и ахнули…

Свою продукцию на выставку привезли 160 узбекских производителей из различных сфер промышленности - машиностроительной, легкой, фармацевтической, пищевой, текстильной и др.

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Все товары были завезены в ограниченном количестве – узбекские предприниматели ставили цель не продать свои экспонаты, а найти в Таджикистане партнеров по бизнесу.

Перед началом церемонии открытия выставки огромная площадка перед комплексом «Пойтахт-90» была заполнена людьми. На выставку приехали даже жители других регионов республики.

- Услышав о выставке, еще вчера приехал к сыну из Кумсангира, - говорит бобои Махмадулло. – У нас фермерское хозяйство, дети работают. Я тут интересуюсь сельхозтехникой.

Бобои Махмудулло очень понравилась сеялка.

- Цена оказалась дешевле, чем я ожидал, – 4,5 тысячи долларов, - говорит Махмадулло.

…За час до открытия дали концерт с участием мастеров искусства, прозвучали карнаи и сурнаи, кое-кто пустился в танец. В такой праздничной атмосфере Душанбе и встретил гостей из Узбекистана.

Тут было на что посмотреть

Открывая выставку, глава Госкомитета по инвестициям и госимуществу РТ Файзиддин Каххорзода сообщил, что за прошедший год товарооборот между Таджикистаном и Узбекистаном увеличился в 5,7 раза по сравнению с 2015-м и уже составил более 69,2 млн долларов.

О новом этапе таджикско-узбекских отношений сказал и посол Узбекистана в РТ Шокосым Шоисламов: «Впервые мы с таким большим десантом – 400 с лишним человек – прибываем в Таджикистан, чтобы продемонстрировать то, что нам удалось создать за годы независимости», - заявил он. Дипломат отметил, что узбекские предприниматели привезли лишь небольшую часть того, что производит Узбекистан. «Вы убедитесь в том, что мы можем производить все, что производится в мире, качеством, может быть, даже лучше», - добавил он.

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И на самом деле, тут было на что посмотреть и чему позавидовать.

В «Пойтахт-90» были выставлены свыше 1500 наименований товаров с клеймом «Made in Uzbekistan”. Оказалось, что за годы независимости наши соседи научились выпускать собственными силами десятки моделей современных телевизоров, смартфонов, кондиционеров, пылесосов, газовых плит, автомобилей, автобусов, тракторов, хлопкоуборочных комбайнов! Не говоря уже о традиционных ремеслах, товарах легкой, текстильной, пищевой, парфюмерной, фармацевтической промышленности. Все это достаточно высокого качества и по приемлемым ценам. Не случайно узбекская продукция уже широко представлена в России, Украине, Грузии, Азербайджане, Казахстане и других странах. Теперь, кажется, пришла и наша очередь. По словам организаторов, многие таджикские предприниматели уже выразили желание заключить партнерские соглашения с производителями из Узбекистана.

Слово участникам выставки

Адхамжон Исомов, главный специалист Управления внешнеэкономических связей и привлечения инвестиций национальной холдинговой компании «Узбекнефтегаз»:

- Мы уже два дня на выставке, отмечу высокую организованность выставки и неподдельный большой интерес народа. Наша компания «Узбекнефтегаз» - производитель нефтепродуктов, газа. Мы занимаемся геологоразведкой, добычей, бурением скважин, обеспечением готовым топливом конечного потребителя. Люди уже подходят, интересуются продуктами, которые мы производим, и это очень приятно. Мы пока обмениваемся общей информацией, контактами, изучаем ваш рынок. Знаем, что потенциал рынка Таджикистана огромный, не только для нашей компании, но и для всех фирм и предприятий Узбекистана, которые сегодня присутствуют на этой выставке.

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Зафар Нуриддинов, менеджер по экспорту компании Jurabek Laboratories Ltd:

- Нашей компании более 15 лет. Мы занимаемся производством высококачественных, безопасных и эффективных медикаментов. Последний раз в Таджикистане мы были 10 лет назад. Было очень печально уйти с этого рынка в связи с ухудшением наших отношений. Но сейчас мы возвращаемся, и это наша первая выставка. С собой мы привезли более 100 видов продукции. На рынке Узбекистана мы являемся лидерами по объему производства, это – инфузионная линия и ампульные препараты. Мы рады участвовать в выставке, она грандиозная, участвует много компаний. Мы уже успели провести встречи с руководителями крупнейших оптовых фармацевтических компаний Таджикистана, все они готовы сотрудничать с нами. Надеюсь, что это будет долгосрочное сотрудничество.

Миршод Халимов, директор фирмы DeLuxe Fabric, Бухара:

- Мы привезли продукцию из Бухары и Ургенча. Главный корпус нашей фабрики находится в Бухаре, здесь же производится ткань, красится на предприятии «Ургенч-Бахмал». Там же находится и швейный цех. В Душанбе мы привезли более 500 наименований нашего ассортимента: постельное белье, платки и т.д. Мы надеемся на дальнейшее сотрудничество с таджикскими предпринимателями. Хотелось бы заключить контракты с оптовиками. Нам нужны партнеры, которые организовали бы тут продажу нашей продукции. Уже ведем переговоры, но проблема тут в таможенных пошлинах, налогах и прочем. Надеемся, руководство обеих стран обратит на это внимание и сделает ведение бизнеса более легким. В будущем можно подумать о совместном производстве.

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Ботир Умаров, менеджер по развитию экспорта и внешнеэкономической деятельности компании Artel:

- Это моя вторая командировка в Душанбе. Впервые я был здесь в прошлом году. Сегодняшняя выставка удивила, не ожидал такого большого интереса со стороны таджикского народа к нашим товарам. Оказывается, многие в Таджикистане уже пользуются нашей продукцией. Это для нас предмет гордости. Наша компания производит качественную бытовую технику – кондиционеры, стиральные машины, печи, телевизоры. В Узбекистане у нас 25 заводов.

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Мы уже подписали контракт с двумя дилерами – в Душанбе и Худжанде. Для нас таджикский рынок очень интересен, мы намереваемся расширить свое присутствие здесь.

Нафиса Рахимова, предпринимательница из Душанбе:

- У меня есть магазин, хотела найти поставщика тканей из Узбекистана. Продукция качественная. Мой муж родом из Самарканда. Если бы облегчили визовый режим, мы бы с удовольствием посетили бы этот город. Сегодняшняя выставка доказала, как мы соскучились друг без друга! Моя дочка тоже участвует в выставке, ведет от имени фирмы, где она работает, переговоры с узбекскими бизнесменами. Для меня сегодня незабываемый праздник!

Мысли после выставки

У душанбинцев посещение выставки вызвало противоречивые эмоции, и для многих она стала настоящим сюрпризом. С одной стороны, люди восхищались качеством узбекских товаров, радовались за соседей, которые сумели добиться таких успехов за годы независимости. С другой стороны, посещение выставки рождало у людей естественные вопросы к нашей собственной экономической модели. А каких успехов в развитии промышленности за эти годы добились мы? Какую продукцию, конкурентоспособную на мировом рынке, мы можем экспортировать сегодня?

Понятно, что у нас была гражданская война, долгий период восстановления народного хозяйства, конечно эти факторы повлияли на темпы нашего развития. Но ведь после войны прошло уже 20 лет, что мы сделали за эти годы? Чего добились? Что мы можем извлечь из опыта соседей?

Надеемся, эти вопросы зададут себе не только душанбинские обыватели, но и те, кто отвечает за экономическое развитие нашей страны.