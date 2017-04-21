Сегодня мы вспоминаем первого архитектора Душанбе Петра Ивановича Ваулина. Этот человек своим талантом и умом создал наш город. Заложил его прекрасный облик, увидел его будущее.

Молодые душанбинцы, проходя по чудесным улицам старого города, любуясь его еще сохранившейся архитектурой прошлого века, воспринимают все это как обыденное, привычное, вошедшее, как нечто само собой разумеющееся, в их повседневный быт.

Большинству из них неизвестно, сколько труда, творческих усилий и дерзаний и подлинного героизма потребовалось, чтобы построить на голом месте наш Душанбе. Зная прошлое Дюшамбе – Сталинабада – Душанбе, можно по достоинству оценить пройденный путь со дня основания города, увидеть широкие перспективы будущего.

Один из 12 хорошо сохранившихся жилых домов постройки 1929 года в Стандартном городке, построенном по проекту П. Ваулина.

Душанбе развивался такими быстрыми, поистине сказочными темпами, что многие не только рядовые люди, но и маститые ученые не были в состоянии осознать масштаб строительных работ, понять реальность намеченных планов. Участник Таджикско-Памирской экспедиции профессор Н.А. Федоровский в 1934 году писал:

«Город планировался каким-то архитектором-фантастом. Дома выстроены на громадном расстоянии друг от друга; на протяжении многих километров тянутся широкие улицы с редкими садами. Город, вероятно, проектировался как будущая столица всей Азии, а по сути дела это должен быть скромный по размерам, но хорошо построенный культурный центр седьмой союзной республики – Таджикистана».

Крупные личности оставляют на земле след заметный и долго живущий. Самый памятный, зримый и вещественный след оставляет после себя архитектор, особенно если он Мастер. Именно таким Мастером был архитектор Петр Иванович Ваулин, который, собственно, и определил лицо нашего города.

Зеленый театр, расположенный в сквере им. Фрунзе возле чайханы «Рохат».

Это он с группой молодых инженеров-строителей из Ленинграда, которую возглавлял, выполнил в 1926 году топографическую съемку и составил первый план г.Душанбе, прочертил первые улицы нашего города и его проспекты. До ноября 1926 года улицы Душанбе не имели названий, и жители, указывая кому-либо домашний адрес или местонахождение правительственных учреждений, указывали более или менее заметные ориентиры, вроде трех старых чинар. Но затем Петром Ивановичем Ваулиным было принято правильное решение об общем проектировании города. Новая главная улица - имени Ленина, - продолжающаяся на юг и на север, стала своеобразной осью города.

Петр Ваулин строил дома в Душанбе в стиле конструктивизма (конструктивизм - авангардистское направление в архитектуре, зародившееся в 1920-х — первой половине 1930-х годов в СССР).

Этот архитектор в тридцатые годы XX века создал знаковые сооружения Сталинабада - Душанбе. Среди построенных им зданий есть очень известные. Это первый монументальный дом для съездов и собраний – Дом дехканина, построенный в конце 20-х годов. Дом Красной Армии, Зеленый театр, расположенный в сквере им. Фрунзе возле чайханы «Рохат», здания Совнаркома Таджикской ССР (напротив городской мэрии), Народного комиссариата земледелия (сейчас Министерство юстиции), Дом печати на улице Ленина (ныне Рудаки) и много других общественных и жилых зданий построено по его проектам.

Архивное фото Сталинабад, 1930 год. Заканчивается строительство здания Наркомата земледелия (архитектор П. Ваулин), расположенного на пересечении улиц им. Ленина и Куйбышева. Безусловно, это здание (ул. им. Ленина, 25) – самый яркий образец конструктивизма в Душанбе. Убедительная выразительность этого здания не в декоре, а в динамике простых конструкций, вертикалей и горизонталей строения, свободе плана здания.

Занимался Петр Ваулин и промышленной архитектурой. Следует отметить, что по его проектам построены первые промышленные здания столицы, корпуса заводов и фабрик. Ваулин - автор первого жилого микрорайона нашего города: «Стандартный городок».

В 1932 году Петр Ваулин, выступая на заседании президиума городского совета, сказал, что Душанбе в будущем станет огромным городом-садом из красивых зданий, у которых среди зелени парков будет располагаться всё необходимое для жизни и отдыха человека.

Архивное фото 1936 год, здание Совнаркома Таджикской ССР (архитектор П. Ваулин).

Петр Иванович Ваулин родился 3 апреля 1902 года в городе Санкт-Петербурге. Окончил Институт гражданских инженеров. Работал в Ленинграде, Вологде, Минске. И когда ему предложили поехать в Среднюю Азию, строить новый город - столицу Советского Таджикистана, без колебаний согласился.

Климатические и природные особенности места нового города были совершенно не изучены, пугала высокая сейсмика и коварные осадочные грунты. Но отступать было не в характере Петра Ваулина. И уже 27 апреля 1927 года Совнаркомом республики было принято постановление, составленное П.Ваулиным, «О строительстве города Душанбе».

Постановление обязывало Душанбинский горисполком прекратить бесплановое строительство и принять меры к составлению «предварительного проекта планировки хотя бы на две-три улицы».

Архивное фото Сталинабад, 1932 год. На снимке - новый Дом печати (архитектор П.Ваулин).

В 1929 году, будучи по делам в Москве, Петр Ваулин знакомится с великим архитектором 20-го века Ле Корбюзье, ходит на его лекции и проникается его идеей «зеленого города», «города-сада», и вскоре в столице Советского Таджикистана появились прекрасные парки, сады, скверы, тенистые бульвары, улицы-аллеи. «Зеленый город» Ле Корбюзье воплотился в Душанбе.

Здание Наркомата легкой промышленности, построенное в 1940 году (архитектор П. Ваулин).

Выступая в мае 1933 года на ленинградской конференции по изучению производительных сил Таджикистана, академик А.Е. Ферсман сказал:

«Мне пришлось посещать много разных городов, новостроек на всей территории нашего Союза, но из всех больших новостроек Сталинабад произвел на меня самое лучшее впечатление».

В 1945 году Петр Иванович Ваулин скончался и был захоронен на православном кладбище города Душанбе.

И сегодня всем нам, рядовым горожанам и городским властям, должно быть очень стыдно, что мы до сих пор не увековечили имя создателя и первого архитектора нашего города. Ведь в Душанбе нет ни улицы, ни сквера, ни памятника, названого в честь талантливого архитектора Петра Ивановича Ваулина.

В материале использованы фотографии из Центрального государственного архива РТ и из личного архива автора.