После публикации материала «Три «Таджикистана»» в недавнем номере «АП» в редакцию обратился один из читателей, который поделился своими воспоминаниями и фотографиями из семейного архива, связанными с этим теплоходом.

Как и было указано в материале, действительно, правительство нашей республики взяло шефство над судном, которое было названо в честь Таджикистана.

В 1982 году представители экипажа этого теплохода во главе с помощником капитана Симоненко (если не ошибаюсь, так как прошло 35 лет!) приехали к нам в республику с дружеским визитом. Одна из их поездок была в Пролетарский район Ленинабадской области (ныне Джаббор-Расуловский район Согдийской области). Встретили почетную делегацию руководители района в знаменитом колхозе-орденоносце имени Ленина, которым в те годы руководил дважды Герой Соцтруда Абдугафур Самадов.

Гости ознакомились с работой колхоза, познакомились с его тружениками. Надо сказать, что колхоз в то время был одним из крупнейших не только в нашей республике, но и во всей Средней Азии. Колхозники знаменитого хозяйства заготавливали каждый год более 30 тысяч тонн хлопка-сырца, более ста тонн коконов, колхоз имел большие животноводческие фермы, где надои с каждой коровы достигали 6-7 тысяч литров молока в год, а каракулеводство считалось одной из самых прибыльных его отраслей.

Архивное фото Помощник капитана теплохода «Таджикистан» Симоненко (в центре) получает благодарственное письмо от колхоза им. Ленина Пролетарского района. Слева – секретарь райкома партии В.Халиков, справа – секретарь парткома колхоза А.Набиев.

Вечером в актовом зале колхоза состоялось торжественное собрание в честь приезда гостей. Они рассказали о трудовых буднях экипажа теплохода «Таджикистан». В конце собрания в торжественной обстановке гостей приняли в почётные члены колхоза. В свою очередь, они пригласили и нас посетить теплоход «Таджикистан».

Для представителей теплохода организовали экскурсию по достопримечательностям Ленинабада и его окрестностям. Я, работавший тогда ответственным секретарем районной газеты, был в составе группы сопровождения из числа актива района. Члены «Таджикистана» вернулись домой с незабываемыми впечатлениями…

Так получилось, что через год, в апреле 1983 года, редактор нашей газеты Алиджон Юлдашев вызвал меня к себе и сказал: «Нигматджон, уже несколько лет подряд ты работаешь без трудового отпуска. Вот тебе путёвка в сочинский санаторий, поезжай и отдохни на Черном море».

Так начался мой первый в жизни отдых в санатории «Жемчужина» города Сочи. Прогуливаясь по вечерам по черноморскому берегу, я вспоминал и об экипаже теплохода «Таджикистан», и о том, что они приглашали нас в свой круиз. Поэтому где-то на третий или четвёртый день отдыха я поинтересовался и узнал время прибытия теплохода и предложил своему земляку, который тоже отдыхал в этом санатории, Исматулло Азимову, участнику Великой Отечественной войны, вместе со мной прокатиться на теплоходе. Он с радостью согласился.

Архивное фото Момент принятия гостей в почётные члены колхоза им. Ленина.

В порту города Сочи экипаж теплохода, узнав, что мы из Таджикистана, встретил нас очень радушно. Мало того, они организовали нам поездку совершенно бесплатно и разместили в комфортабельной двухместной каюте. Мы совершили путешествие от сочинского порта до Батуми и обратно.

Во время ознакомительной экскурсии по теплоходу я увидел специально оформленный стенд, рассказывающий о Таджикистане, о поездке экипажа в наш район. Особенно порадовало меня то, что на стенде висели десятки фотографий, которые я лично снимал во время визита членов экипажа в наш край.

Ещё одним примечательным фактом было то, что рядом с этим стендом был оформлен другой, рассказывающий о героическом жизненном пути нашего земляка, моего большого друга, участника Великой Отечественной войны, бывшего командира 684-го артиллерийского полка 233-й Кременчугско-Знаменской стрелковой дивизии полковника Шарифджона Ахмеджанова.

Архивное фото Нигматджон Набиев (слева) и Исматулло Азимов (справа) у теплохода «Таджикистан» в порту г. Сочи.

Оформленные стенды были данью уважения труженикам нашего района. Такое внимание к нашему краю и нашему народу до глубины души взволновало нас.

В тот же вечер секретарь парткома теплохода «Таджикистан» Лебедев организовал на теплоходе приём в честь нашего визита, в котором принял участие и капитан судна Тарасов. Были дружественные речи, песни, танцы, и самое главное, здесь звучала и таджикская народная музыка…

Утром один из членов экипажа ознакомил нас с курсом следования теплохода, и, когда мы проплывали мимо городов-портов Сухуми, Поти и Батуми, приближались к Адлеру, Гаграм, Пицунде, Гудауте, Очамчире и Кобулети, сопровождавшие нас товарищи рассказывали об истории и достопримечательностях этих мест.

Так, в течение двух дней нашего путешествия мы очень многое узнали друг о друге и познакомились с городами черноморского побережья Кавказа, побывав также в знаменитом дельфинарии Батуми…

Коротко об этой поездке я написал два года назад в очерке, посвященном моему «попутчику» - Исматулло Азимову в связи с его 90-летием, в областной газете «Согдийская правда».

Наша дружба и переписка с членами экипажа теплохода «Таджикистан» продолжалась до лихих 90-х годов прошлого столетия, и затем, к большому сожалению, мы потеряли с ними связь.