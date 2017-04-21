В преддверии пятого юбилейного этно-джазового фестиваля, который будет проходить в городе Душанбе 28-30 апреля, на радиостанции «Азия-Плюс» побывал в гостях композитор Джасур Халилов.

У гостя было совсем мало времени, так как до начала предстоящего музыкального праздника остаются считанные дни и подготовка идет полным ходом.

Композитор рассказал о самом фестивале, его гостях и участниках, о том, что будет представлено в рамках самого мероприятия.

По словам композитора, в этом году джаз-фестиваль будет проводиться в пятый раз. Ежегодно на этно-джазовый фестиваль в качестве гостей приглашаются известные музыканты и исполнители из разных стран. Также в нем принимают участие музыкальные коллективы из разных уголков нашей страны. Нынешний фестиваль тому не исключение.

В этом году участие в фестивале примут знаменитые джаз-исполнители и музыкальные коллективы из Швейцарии, Франции, Германии, Австрии, Казахстана, Кыргызстана и Узбекистана.

Впервые в рамках фестиваля будут выступать музыканты из Турции, а также США. Кроме того, в дебютной программе вниманию зрителей представят свое творчество джаз-коллективы «Душанбе», «Дилнавоз», «Бахтияр», «Хорог» и коллектив студентов и преподавателей Таджикской национальной консерватории им. Т. Сатторова.

Asia-Plus

Впервые в рамках фестиваля ожидается участие швейцарского трио «Florian Favre trio»и австрийского коллектива «Women voices».

По словам Джасура Халилова, для участия в пятом юбилейном фестивале его организаторами были отобраны музыкальные коллективы со всего Таджикистана, в частности в нем примут участие известные в нашей республике и за ее пределами музыканты и исполнители, такие группы как «Авесто», «Мизроб», «Дадж», «Бахт», Парвин Юсуфи совместно с коллективом «Руъё».

Впервые за пять лет организаторам фестиваля удалось собрать воедино участников групп Центральной Азии - «Интер Оркестр» под руководством самого композитора Джасура Халилова, которые исполнят совместную композицию под названием «Дарахти дусти», что в переводе с таджикского означает «Дерево дружбы». Автором композиции является Джасур Халилов. Каждый музыкант будет исполнять собственную импровизацию и тем самым произведет диалог культур, национальностей, народов. Такой новый опыт будет одним из важных и ярких событий культурного обмена среди музыкантов предстоящего джаз-фестиваля.

Говоря о произведениях, которые будут исполнены на джазовом фестивале, Джасур Халилов рассказал о «домашнем задании», которое подразумевает исполнение композиции таджикского народного гафиза Акашарифа Джураева на слова классика таджикско-персидской поэзии Абдулкодира Бедиля «Калабанди». Гостям музыкального праздника предстоит сделать свою интерпретацию данной композиции, показать свое видение на ее исполнение.

Помимо концертов в рамках джаз-фестиваля, в Таджикской национальной консерватории имени Талабшо Сатторова состоится серия мастер классов, которые будут проводиться гостями фестиваля. Студенты, изучающие музыку, смогут пообщаться с ними, послушать их музыкальные композиции. Музыканты смогут поделиться своим опытом, рассказать с какими трудностями они сталкиваются. У ребят будет возможность получить новый опыт и больше узнать об их творчестве. Мастер классы будут больше напоминать некую встречу с художниками, артистами, музыкантами, когда есть возможность не только услышать их произведения, но и пообщаться с ними вживую, что невозможно сделать в формате концерта.

Открытие фестиваля состоится 28 апреля в 18:00 в Таджикском государственном академическом театре оперы и балета им. С. Айни. Второй концерт пройдет 29 апреля в 17:00 в этом же театре. Два завершающихся концерта пройдут 30 апреля в 13:00 и 18:00 в Таджикской национальной консерватории им. Т. Сатторова.

Инициатором и основным донором фестиваля является Швейцарский Офис по Сотрудничеству в Таджикистане, организаторами – Культурный Центр «Бактрия» и Таджикская Национальная Консерватория им. Т. Сатторова при поддержке Министерства культуры РТ.

Справка: Джасур Халилов - член Союза композиторов Таджикистана, педагог кафедры композиции Таджикской национальной консерватории, один из основателей этно-джаз-рок группы «Авесто». Пишет музыку в оригинальном стиле, где джаз синтезирован с классической музыкой и ладово-интонационными особенностями восточной музыки.