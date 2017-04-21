Журнал Forbes в очередной раз признал Елену Батурину — главу Inteco Management и супругу бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова — самой богатой женщиной России.

Состояние Батуриной издание оценило в 1 миллиард долларов, на 100 миллионов меньше, чем в прошлогоднем рейтинге. В общем списке самых богатых бизнесменов России Батурина опустилась на 25 строчек до 90 места, но сохранила лидерство среди женщин.

На втором месте, как и в прошлом году, оказалась бывшая супруга Дмитрия Рыболовлева Елена. Ее состояние издание по-прежнему оценивает в 600 миллионов долларов.

На третьей строчке разместилась председатель совета директоров ЗАО «Группа компаний S7» Наталия Филева — впервые попавшая в рейтинг с состоянием около 600 миллионов долларов.

В пятерку самых богатых женщин России также вошли совладелец «Прогресс Капитал» Ольга Белявцева (450 миллионов долларов) и генеральный директор интернет-магазина Wildberries Татьяна Бакальчук (420 миллионов долларов). В прошлогоднем рейтинге Бакальчук и Белявцева занимали третье и четвертое место соответственно.

Forbes 20 апреля опубликовал ежегодный список 200 самых богатых бизнесменов России. Первое место в рейтинге, как и год назад, занял совладелец газодобывающей компании «Новатэк» Леонид Михельсон с 18,4 миллиардами долларов. На второй строчке разместился владелец «Северстали» Алексей Мордашов с состоянием в 17,5 миллиарда долларов, а владелец НЛМК Владимир Лисин стал третьим с 16,1 миллиарда долларов.