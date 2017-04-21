Правительство Таджикистана направит часть запланированной ранее финансовой поддержки для проблемных банков на достройку Рогунской ГЭС.

Нижняя палата парламента Таджикистана 21 апреля одобрила предложение правительства РТ «О вводе в обращение государственных ценных бумаг РТ для финансирования энергетической отрасли и внесение изменений в постановление правительства РТ от 12 декабря 2016 года».

Заместитель министра финансов РТ Джамшед Нурмахмадиён отметил, что для развития энергетической отрасли правительство своим постановлением поручает выпустить государственные ценные бумаги в виде векселей на сумму 530 миллионов сомони.

Он подчеркнул, что выпускаемые ценные бумаги будут направлены на поддержку строительства Рогунской ГЭС. Срок действия векселей, которые будут предоставляться под два процента годовых, составит пять лет.

По словам замминистра, эти ценные бумаги первоначально планировалось направить на поддержку двух банков – «Таджпромбанка» и «Фононбанк» проблемных банков.

Нурмухаммадиён отметил, что ценные бумаги для поддержки Рогунской ГЭС будут выпущены Минфином после подписания трехстороннего договора между финансовым ведомством, ОАО «Рогунская ГЭС» и НБТ.

«Первоначально векселя будут направлены в ОАО «Рогунская ГЭС», которое, в свою очередь, будет обращаться в НБТ для монетезации, то есть для превращения этих ценных бумаг в денежные средства», - сказал он.

Нурмухаммадиён считает возможным последующую продажу ценных бумаг отдельным заинтересованным физическим и юридическим лицам, при этом сказав, что «управлять векселями до окончания срока их действия будет НБТ».

Отметим, 12 декабря прошлого года правительство РТ приняло постановление «О выпуске в обращение ценных государственных бумаг РТ для капитализации банков». Одобренное в конце декабря нижней палатой парламента постановление предполагало выпуск ценных государственных бумаг на сумму 3 млрд 850 млн сомони (порядка $490 млн по курсу 21 декабря) для капитализации четырех проблемных коммерческих банков страны.

Это, в частности «Таджиксодиротбанк» (2 млрд 250 млн сомони), «Агроинвестбанк» (1 млрд 70 млн сомони), «Таджпромбанк» (450 млн сомони) и «Фононбанк» (80 млн сомони).

Обещанную поддержку первыми стали получать отдельными траншами более крупные банки – «Таджиксодиротбанк» и «Агроинвестбанк». Два других банка – «Таджпромбанк» и «Фононбанк» - правительственную помощь так и не дождались: 24 февраля этого года Национальный банк Таджикистана сообщил об отзыве лицензии этих банков с последующей принудительной ликвидации.

В настоящее время в данных кредитных организациях работают назначенные судом специальные администраторы, которые занимаются процессом их ликвидации.