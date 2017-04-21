На перевале «Куйткзак», на высоте 4 тысячи 200 метров застряли более 50 машин. Еще около 20-ти - стоят в верхней части перевала. Это видео было снято 15 апреля и только сегодня его довезли до "АП"...

Восточная часть Памира все еще находится в снежных сугробах. Несмотря на усилия дорожных служб Гундской долины Шугнанского района, проезд от участка (715 километр) автодороги Душанбе-Хорог-Мургаб, от кишлака Мордж Шугнанского до Аличур Мургабского района, через перевал Куйтезак, остается очень опасным.

Протяженность перевала «Куйтезак» 11 километров. Сейчас здесь стоят десятки автомашин, по большей части - большегрузные, занимающиеся перевозкой товаров из Китая. Застревают здесь не на часы, а на сутки.

«Дорожные службы не справляются с очисткой снега. Вот и сейчас отправили всего 1 бульдозер, но пока он очищает один участок дороги, снег накрывает другой», - говорят застрявшие водители.

«У нас закончилась еда, совсем немного осталось горючего, чтобы не замерзнуть приходится часто заводить машину», - отмечают они.

Дорожники не в силах постоянно расчищать трассу от снежных сугробов. Для этого им не хватает ни техники, ни дизтоплива. В настоящее время здесь работают всего два трактора, а дизтопливом обеспечивают их местные органы власти и штаб ЧС и ГО.

На этом участке трассы находится две стоянки дорожников. Но здесь насколько холодно (ведь местные морозы не уступают сибирским), что водители и пассажиры застрявших машин предпочитают вручную расчистить проход, чтобы только добраться до ближайшего более пригодного для ночевки места.