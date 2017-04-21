Во Владивостоке состоялся очередной этап Кубка мира «Мемориал Юрия Потапова», в котором таджикский самбист выиграл бронзу.

Во Владивостоке (Россия) прошел международный турнир категории А «Мемориал Юрия Потапова», имеющий статус этапа Кубка мира по самбо. В соревнованиях приняли участие 104 мужчины и 46 женщин из 15 стран: Россия, Кыргызстан, Армения, Южная Корея, Болгария, Китай, Таджикистан, Монголия, Казахстан, Грузия, Узбекистан, Беларусь, Германия, Украина, Молдавия. Самбисты вели спор в девяти весовых категориях среди мужчин и женщин.

Таджикский спортсмен Мухаммадризо Курбонзаде завоевал бронзовую медаль турнира. В весе свыше 100 килограмм он взял верх над Бабкеном Киракосяном из России, затем проиграл Илье Лукашуке (Россия), который в итоге стал победителем турнира. В поединке за третье место Курбонзаде одолел Владимира Шелеги (Россия) и выиграл бронзу. В этом весе первым стал Илья Лукашук, который выиграл в финале у соотечественника Олега Спасенникова. В этом турнире кроме Мухаммадризо Курбонзаде выступил и другой таджикистанец Шуджоъ Раджабов в весе 74 килограмм, но ему добраться до медали не удалось.

Отметим, что сейчас таджикская команда ведет подготовку, в частности, к чемпионату Азии среди взрослых, который пройдет 1-5 июня в Ташкенте (Узбекистан). Также важным турниром станут Азиатские игры в закрытых помещениях и по боевым искусствам в Ашхабаде (Туркменистан), которые пройдут 15-24 сентября. И главный старт года – чемпионат мира среди взрослых – он состоится 9-13 ноября в Сочи (Россия).

Отметим, что в прошлом сезоне таджикские самбисты традиционно показали хорошие результаты. Так, на чемпионате мира бронзовые медали выиграли Комроншохи Устопириен (90 кг), Джомии Хасан (52 кг) и Хамроз Раджабов (74 кг). На чемпионате Азии Хамроз Раджабов выиграл золото в весе 74 кг, Садам Каримов в турнире среди юношей в весе 75 кг завоевал серебряную медаль, а другая таджикская спортсменка Дильбар Султонова в весе 72 кг стала обладательницей бронзы. Также медали с бронзовым отливом выиграли Нозила Каримова в соревнованиях среди девушек в весе 56 кг и Мирзошариф Исматов в соревнованиях среди юниоров в весе 74 кг.