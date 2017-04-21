Бывший президент Ирана Махмуд Ахмадинежад не был допущен к президентским выборам в стране, передает Associated Press.

Представители штаба по проведению выборов заявили, что окончательный список кандидатур был утвержден и передан в МВД.

Согласно обнародованному штабом по проведению выборов МВД Ирана списку, в избирательные бюллетени будут внесены шесть кандидатов: Мостафа Ага Мирсалим, Эсхак Джахангири, Хасан Роухани, Эбрахим Раиси, Мохаммад Багер Галибаф и Мостафа Хашеми Таба.

Ранее сообщалось, что Ахмадинежад подал заявку для регистрации в качестве кандидата на президентских выборах в Иране вопреки запрету верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи.

Махмуд Ахмадинежад занимал пост президента Ирана с 2005 по 2013 год. Ранее в сентябре 2016 года верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи настоятельно рекомендовал господину Ахмадинежаду не выдвигаться.

Выборы президента Ирана состоятся 19 мая.