Вечером 20 апреля на улице Елисейские поля в Париже мужчина открыл огонь по полицейским, убив одного и тяжело ранив двоих. Сам он был убит ответным огнем. По неподтвержденным данным, у преступника был сообщник, данных о его задержании нет.

Президент Франции Франсуа Олланд заявил, что преступление носило «террористический характер». Ответственность за нападение взяли на себя террористы из «Исламского государства».

Человек, убивший полицейского в центре Парижа вечером 20 апреля, был известен французским спецслужбам. Об этом со ссылкой на источники сообщают агентство Reuters и телеканал BFM-TV.

В связи с чем он попадал в поле зрения спецслужб, не сообщается. Associated Press сообщает, что он был известен властям «как экстремист». В его жилище на востоке города проходят обыски.

Reuters со ссылкой на источники сообщил, что объявлен в розыск второй подозреваемый, якобы приехавший в Париж на поезде из Бельгии.

Расследование нападения на полицейских ведет антитеррористическое подразделение прокуратуры.

Нападение на полицейских произошло за несколько дней до президентских выборов во Франции, которые пройдут в ближайшее воскресенье.

Кандидаты в президенты Франции Марин Ле Пен и Франсуа Фийон отменили запланированные на пятницу поездки. Такое решение политики приняли после стрельбы в центре Парижа.