АНОНСЫ СОБЫТИЙ НА 21 АПРЕЛЯ 2017 ГОДА

- 21 апреля в Астане состоится очередное заседание Совета министров иностранных дел государств-членов Шанхайской организации сотрудничества

- 21 апреля в рамках театрального фестиваля «Парасту-2017» Русский драмтеатр им. Вл. Маяковского приглашает на музыкальный, веселый, легкий водевиль - «Ханума». Фестиваль проходит в академическом театре имени Лохути. Вход свободный. Начало в 18 часов

- 21 апреля на стадионе «Локомотив» состоятся игры 2-го тура первой лиги чемпионата Таджикистана по футболу между командами Локомотив (Памир) - Куктош, Зарбдор (Исфара) – Равшан (Куляб). Начало в 16 часов.

ДЕНЬ В ИСТОРИИ – 21 АПРЕЛЯ

День таджикской науки.

1954 - Вступление СССР в ЮНЕСКО.

1936 - Основан Кулябский театр музыкальной комедии имени Саидали Вализода.

2005 – Торжественное открытие строительства гидроэлектростанции Сангтуда-1

ДНИ РОЖДЕНИЯ – 21 АПРЕЛЯ

1950 – Родился заслуженный актер театра Таджикистана Баходур Миралибеков.

1956 – Родился певец Машрабхони Каландар.

1957 – Родилась певица, Народная артистка Таджикистана Сурайё Касымова.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 21 АПРЕЯ 2017 ГОДА

По Согдийской области - Переменная облачность, местами кратковременный дождь, гроза. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью 13-18 тепла, днем 18-23 тепла, в горах ночью 5-10 тепла, днем 12-17 тепла.

По Хатлонской области - Переменная облачность, местами кратковременный дождь, гроза, мгла. Ветер западный 2-7 м/с. Температура: в долинах ночью 17-22 тепла, днем 21-26 тепла, в предгорьях ночью 10-15 тепла, днем 17-22 тепла.

По Горно-Бадахшанской автономной области - Переменная облачность, местами кратковременный дождь (выше 3000 м небольшой снег). Ветер западный 2-7 м/с. Температура: по ЗГБАО ночью 5-10 тепла, днем 14-19 тепла, по ВГБАО ночью 3-8 мороза, днем 7-12 тепла.

По районам республиканского подчинения – Переменная облачность, местами кратковременный дождь, гроза. Ветер западный 2-7 м/с. Температура: в долинах ночью 12-17 тепла, днем 21-26 тепла, в горах ночью 7-12 тепла, днем 14-19 тепла.

По городу Душанбе – Переменная облачность, кратковременный дождь, гроза. Ветер западный 2-7 м/с. Температура: ночью 15-17 тепла, днем 24-26 тепла.

По городу Худжанд – Переменная облачность кратковременный дождь, гроза. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: ночью 14-16 тепла, днем 21-23 тепла.

По городу Курган-Тюбе - Переменная облачность, кратковременный дождь, гроза. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: ночью 17-19 тепла, днем 24-26 тепла.

По городу Хорог – Переменная облачность, кратковременный дождь. Ветер западный 2-7 м/с. Температура: ночью 6-8 тепла, днем 14-16 тепла.