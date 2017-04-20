Возможность открытия прямого авиасообщения по маршруту Душанбе-Астана была обсуждена в ходе встречи министра транспорта Таджикистана Худоёра Худоёрзода и посла Казахстана в РТ Нурлана Сейтимова.

Прямое авиасообщение по маршруту Душанбе-Астана, возможно, будет открыто в преддверии международной специализированной выставки EXPO-2017, которая начнет свою работу в столице Казахстана 10 июня и продлится до 10 сентября.

«В ходе встречи Худоёрзода и Сейтимова были обсуждены актуальные вопросы двустороннего взаимодействия Казахстана и Таджикистана в транспортной сфере, в частности возможность открытия прямого авиасообщения между столицами наших государств», - сообщили «АП» в диппредставительстве Казахстана в Таджикистане.

Кроме того, на встрече было отмечено активное сотрудничество между АО «НК «Казахстанские железные дороги» и ГУП «Таджикские железные дороги».

Осенью прошлого года ТЖД приобрела в Казахстане современный магистральный локомотив, который оснащен электрооборудованием и расходует меньше топлива; приобретенный локомотив стал пятым, который приобрели таджикские железнодорожники в РК за последние годы.