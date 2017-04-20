В Верховном суде Таджикистана сегодня продолжилось слушание по уголовному делу в отношении двух молодых людей, которые обвиняется в жестокой расправе над 16-летней жительницей Турсунзаде. Молодые люди подробно рассказали, как совершали убийство, как потом сжигали тело девушки.

На скамье подсудимых в Верховном суде двое молодых людей – 18-летний Абдукосим Норматов и 17-летний Рахимджон Комилов. Оба молодых человека признались в преднамеренном убийстве 16-летней Нозимы Исомиддиновой.

На сегодняшнем процессе Рахимджон Комилов рассказал, как его одноклассник Абдукосим Норматов предложил ему «избавиться» от девушки, которая якобы шантажировала молодого человека.

«Абдукосим попросил меня помочь в убийстве Нозимы еще за месяц до трагедии. Он говорил, что девушка его шантажирует, угрожает ему, что если он на ней не женится, она опозорит Абдукомиса на всю махаллю. Я сначала отказывался, но потом согласился. 2 февраля Абдукосим приехал ко мне на машине отца, по дороге купил бензин, который положил в багажник. Потом, не доезжая до дома бабушки Нозимы, он попросил меня выйти из машины, сказал, что позовет девушку. По дороге, когда Нозима уже сидела в машине, он забрал меня. Когда мы доехали до пустыря, вышли, Абдукосим ударил ножом Нозиму. Я только один раз попытался закрыть ей рот руками, но она стала кусаться. Абдукосим продолжать наносить ей удары ножом. Потом Абдукосим облил мертвую Нозиму бензином, поджег газету и бросил на Нозиму. После всего этого он отвез меня домой. Я не знал сначала, что у Абдукосима есть нож, у нас был план только ее сжечь», - рассказал суду Рахимджон Комилов.

Сам Абдукосим Норматов ранее сознался в убийстве. Все слова, сказанные его одноклассником, Норматов подтвердил.

Мать Абдукосима Норматова, Дилором Норматова рассказала в суде, что не знала об отношениях сына с Нозимой. «Мы сосватали своему сыну другую девушку, договорились, что через два года, после того как она закончит школу, сыграем свадьбу. В тот трагический день меня не было дома, я была у своей свекрови. Абдукосим позвонил и сказал мне, что ему нужна машина, чтобы отвезти своего друга Рахимджона домой. Когда в 9 вечера я вернулась домой, сына еще не было, я даже не знаю во сколько он пришел. Я не знала, что в тот день мой муж нашел в машине окровавленный нож. Я не знаю откуда у Абдукосима были деньги купить бензин на 500 сомони, купить телефон для Рахимджона. Я не знаю откуда у него деньги на то, чтобы угощать Рахимджона в ресторанах. Мы никогда не давали ему столько денег», - сказала Дилором Норматова.

Она попросила у матери погибшей девушки прощение. В свою очередь Нодира Исмоилова, мать Нозимы, сказала, что она даже не подозревала, что убийство ее дочери совершил Абдукосим.

«Он даже на джаноза (поминальная молитва – от ред.) дочери приходил, на следующий день после похорон вместе с отцом он приходил почитать молитву по Нозиме», - сказала Нодира Исмоилова.

В суде сегодня также были заслушаны показания ассистента судмедэксперта. Напомним, ранее заведующий центром судебно-медицинской экспертизы города Турсунзаде Мирзомуддин Мирзорахимов показал на суде, что перепутал ножевые ранения со следами от зубов собак, так как тело убитой было сильно объедено собаками.

Ассистент Нозирджон Убайдов заявил, что видел сразу при осмотре тела ножевые ранения и сообщил об этом заведующему, но не знает почему тот не указал это в заключении.

Убайдов также подтвердил, что девушка не была изнасилована, как на том настаивает мать убитой. «Она была девственницей», - сказал Убайдов.

Напомним, в отношении судмедэксперта также возбуждено уголовное дело – по ст. 351 ч.1 УК РТ «Заведомо ложные показания потерпевшего, свидетеля либо заключение эксперта».

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