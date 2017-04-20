Мать подозреваемых в организации теракта в Санкт-Петербурге уроженцев Киргизии Акрама и Аброра Азимовых утверждает, что ее старшего сына Акрама похитили из больницы в кыргызском городе Оше.

Как говорится в оказавшемся в распоряжении журналистов юга Кыргызстана заявлении Вазиры Азимовой, ее сыну Акраму 14 апреля сделали операцию в больнице в Оше, но на следующий день представители правоохранительных структур забрали его из медучреждения в наручниках, сообщает «Интерфакс».

«В этот же день 15 апреля я поехала за Акрамом в больницу, но там мне сообщили, что сына забрали сотрудники управления Госкомитета нацбезопасности по Ошу. Я поехала туда с адвокатом, но в управлении мне ничего не сказали, а через несколько дней сын вдруг появился в Москве», - говорится в заявлении.

Азимова утверждает, что ее сына выкрали из больницы. «У него не было денег на билет, не было паспорта. Это явная постановка, я хочу справедливости», - заявила она.

В свою очередь младший брат предполагаемых террористов Билал Азимов сообщил в четверг «Интерфаксу», что Акраму в России был предоставлен адвокат, но семья намерена нанять частного защитника, так как не верит в виновность своего родственника.

О том, что Акрам Азизов похищен из больницы в Кыргызстане, СМИ также сообщил его отец, который проживает отдельно от семьи.

«Об аресте Аброра узнал в понедельник по телевизору, - рассказал газете «Московйский комсомолец» отец парней. - Конечно, был в шоке. Принялся названивать бывшей жене в Кыргызстан. Мы с ней в разводе, 15 лет не живем вместе - не можем найти общий язык. Даже не разговаривали в последнее время. Но тут пришлось помириться - все-таки у нас общие дети. Так вот, от нее я узнал, что 3-4 дня назад из больницы забрали и нашего первенца Акрама. Подняли прямо с больничной койки. Парень лечил гайморит. Как ей сказали, Акрама увезли в Москву».

19 апреля ФСБ официально сообщила, что в поселении Московский ТиНАО города Москвы задержан старший брат организатора расследуемого преступления Аброра Азимова - Акрам Азимов, 1988 года рождения.

«Установлено, что Акрам Азимов оказывал пособническую помощь по переправке денежных средств, использованных при подготовке террористического акта, а также по организации канала связи с эмиссарами международных террористических организаций.

В настоящее время Акрам Азимов доставлен для производства следственных действий в Следственный комитет Российской Федерации», - сообщила пресс-служба ФСБ.

Спецслужбы Кыргызстана подтвердили, что Акрам Азимов был задержан на территории Российской Федерации.

Источник в руководстве силовых структур Кыргызстана заявил «Интерфаксу», что «соответствующие структуры республики продолжают взаимодействовать с российской стороной в рамках расследования уголовного дела по взрыву в метро Санкт-Петербурга». «Всю деятельность по отработке связей задержанных, которые когда-то жили в Киргизии, а также предполагаемого террориста-смертника и контакты с российской стороной курируют и осуществляют представители руководства Госкомитета нацбезопаности», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что одна из возможных отрабатываемых версий сводится к тому, что предполагаемый исполнитель теракта Акбаржон Джалаилов и задержанные по подозрению в организации теракта братья Азимовы, возможно, были завербованы в Турции, где они неоднократно бывали.

Ранее СМИ сообщили, что Аброр Азимов частично признал свою вину, сообщив, что стал невольным соучастником теракта.

3 апреля в результате взрыва самодельной бомбы в вагоне поезда метро в Санкт-Петербурге погибли 15 человек, в том числе предполагаемый террорист, более 50 получили ранения.