Духовный лидер мусульман-исмаилитов Принц Карим Ага Хан IV прибыл в Москву и встретился 20 апреля с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

"Наше сотрудничество является крайне важным не только для моего сообщества, но и для всей Центральной Азии. Именно сейчас мы создаем совместные институты, которые будут иметь огромное значение для происходящего во всей Центральной Азии", - отметил Карим Ага Хан IV на встрече с главой МИД РФ, пишут СМИ со ссылкой на сайт внешнеполитического ведомства России.

Глава внешнеполитического ведомства РФ отметил важность мнения духовного лидера "не только по афганской проблематике, но и по многим другим проблемам современности".

"Видим, что вы движимы не только желанием обеспечить интересы исмаилитов, где бы они ни жили, но и желанием вообще помочь решению проблем, которые в международной ситуации накапливаются последние 10 лет достаточно опасно", - обратил внимание Лавров.