Почти треть произведенного в Таджикистане цемента в первом квартале этого года ушло на экспорт. Таджикский цемент поставлен в Узбекистан, Кыргызстан и Афганистан.

Около 426 тысяч тонн цемента выпущено в Таджикистане в январе-марте 2017 года, что на 52 тысячи тонн больше показателя аналогичного периода прошлого года, сообщает министерство промышленности и новых технологий РТ. В первом квартале 2016 года было произведено порядка 374 тысяч тонн этого строительного материала.

Основными производителями цемента в этом периоде являлись расположенные в Яванском районе Хатлонской области совместные таджикско-китайские предприятия «Хуаксин Гаюр цемент» (38% от общего объема) и «Чунгтсай Мохир цемент» (28%). На долю находящегося в Согдийской области таджикско-китайского СП «Хуаксин Гаюр Сугд цемент» приходится 16,6% от общего объема произведенного цемента.

Между тем, 31% произведенного в Таджикистане цемента в первом квартале нынешнего года было экспортировано в соседние страны. За этот период 120,4 тыс. цемента поставлено в Афганистан, 10 тыс. тонн – в Узбекистан и 2,7 тыс. тонн - в Кыргызстан.

От общего объема экспортированного цемента 50% приходится на долю «Хуаксин Гаюр цемент», 38% – на «Чунгтсай Мохир цемент», 9% – на «Хуаксин Гаюр Сугд цемент» и 3% - на СП «ТоджЧайна 2013» города Вахдат.

Таджикистан приступил к экспорту цемента в 2015 году, когда в соседние страны было поставлено 500 тонн этого стройматериала. В прошлом году объем экспорта цемента увеличился до 282 тысяч тонн. За первые три месяца этого года уже экспортировано более 133 тысяч тонн этой продукции.

Таджикистан за последние годы наращивает внутреннее производство цемента. В прошлом году выпуск данной продукции в стране, по сравнению с годом ранее, увеличился на 500 тысяч тонн, составив рекордные 2 миллиона тонн.

Ранее, в октябре прошлого года премьер-министр Таджикистана Кохир Расулзода на встрече с предпринимателями и инвесторами в Душанбе заявил, что в 2017 году выпуск цемента будет доведен до 2,5 млн. тонн.

Таджикский премьер отметил, что производство цемента в республике за годы независимости выросло с 200 тыс. тонн до 1,5 млн. тонн в 2015 году.