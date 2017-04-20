Работа над планом пропагандистской кампании по вмешательству в выборы президента США, которую, по мнению американских спецслужб, организовали власти РФ, велась в Российском институте стратегических исследований (РИСИ). Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на семерых бывших и действующих американских чиновников, пишет Медуза.

По информации американских спецслужб, в РИСИ были созданы два документа с предложениями по пропагандистской деятельности в связи с выборами президента США, сообщает Reuters.

Первый, подготовленный в июне 2016 года, предлагал запустить в соцсетях и подконтрольных правительству РФ международных СМИ кампанию с целью побудить американских избирателей голосовать за кандидата с более мягкой политикой в отношении России.

Четыре источника рассказали Reuters, что этот документ был продолжением кампании, начатой еще в марте — тогда, по их словам, подконтрольные правительству телеканал RT, агентство Sputnik и другие СМИ получили указание в позитивном ключе рассказывать о кампании Трампа.

В октябре был разработан еще один документ. Его авторы предположили, что на выборах победит кандидат от демократов Хиллари Клинтон, и предложили вместо кампании в поддержку республиканца Дональда Трампа сконцентрироваться на сообщениях о возможных подтасовках на выборах и дискредитации Клинтон.

Оба документа, по словам источников Reuters, не были адресованы конкретным людям или ведомствам и распространялись «на высших уровнях» российской власти. В распоряжение американских спецслужб они попали уже после выборов.

Разработанные в РИСИ документы стали для администрации Барака Обамы главным доводом в пользу того, что Россия организовала пропагандистскую кампанию и серию кибератак с целью повлиять на выборы в США, пишет Reuters.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, пресс-службы РИСИ и RT не ответили на запросы Reuters. Представитель агентства Sputnik назвал сообщения источников Reuters «абсолютной ложью».

Днем 19 апреля (до публикации Reuters) агентство ТАССраспространило заявление РИСИ, в котором был назван «неуместной шуткой» вопрос неназванных западных СМИ, рекомендовал ли институт Кремлю устроить кампанию по влиянию на выборы в США.

США обвинили РФ в организации кампании с целью влияния на ход выборов американского президента, которые прошли в ноябре 2016 года. Частью этой кампании, по мнению американских спецслужб, стал взлом серверов комитета Демократической партии и публикация украденных документов через Wikileaks. В связи с кибератаками США ввели новые санкции против РФ.

В январе 2017 года (до инаугурации Дональда Трампа) американские спецслужбы представили доклад, в котором обвинили Владимира Путина в организации кампании по вмешательству в выборы. В документе, из которого перед публикацией была убрана часть разведданных, не было конкретных доказательств; значительная его часть была посвящена деятельности телеканала RT.

Россия отвергает обвинения как в попытках повлиять на выборы в США, так и в организации кибератак. Президент США Дональд Трамп называл обвинения в адрес РФ попыткой демократов оправдать свое поражение на выборах.

Российский институт стратегических исследований был создан в 1992 году по указу президента РФ. Институт занимается«информационным обеспечением» администрации президента РФ, правительства, парламента и других ведомств, подготавливая для них информационно-аналитические материалы.

Осенью 2016 года было объявлено, что РИСИ с января возглавит бывший премьер-министр и глава Службы внешней разведки РФ Михаил Фрадков.