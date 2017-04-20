В Душанбе 22 апреля состоится первый женский боксерский турнир под лозунгом – «Наравне с сильными мужчинами».

Турнир пройдет в столичном ресторане «Наврузгох» в рамках проекта Федерации профессионального бокса Таджикистана «Концепция развития женского профессионального бокса в Таджикистане» под лозунгом «Хамсафи мардони пуркувват» («Наравне с сильными мужчинами»).

Мероприятие приурочено к Году молодежи, объявленного президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном, и направлено против насилия, наркомании и гендерного неравенства.

В качестве ринг-анонсера в боксерском шоу выступит радиоведущий Субхон Джалилов, а зрители станут свидетелями ярких поединков с участием таджикских боксеров девушек.

Программа первого женского бокс-шоу «Хамсафи мардони пуркувват». Ресторан «Наврузгох», Душанбе, 22 апреля, 14:00

Шоира Зулкайнарова (Таджикистан) – Мадина Гафорова (Таджикистан). Весовая категория: Первый легкий вес (58,967 кг), 4 раунда

Гулфина Урунова (Таджикистан) – Зарнигор Пирова (Таджикистан). Весовая категория: Полулегкий вес (57,152 кг), 4 раунда

Гульмира Исроилова (Таджикистан) – Мадина Умарова (Таджикистан). Весовая категория: Супертяжелый вес (+90,709 кг), 4 раунда

Светлана Веглина (Таджикистан) – Хуснорои Сайомудин (Таджикистан). Весовая категория: Наилегчайший вес (50,802 кг), 4 раунда

Шахло Рахимова (Таджикистан) - Екатерина Урсова (Таджикистан). Весовая категория: Легчайший вес (53,525 кг), 4 раунда

Дильбар Исаева (Таджикистан) – Фарахнози Алиджон (Таджикистан). Весовая категория: Наилегчайший вес (50,802 кг), 4 раунда