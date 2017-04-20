В 201-й российской военной базе, дислоцированной в Душанбе, открылось новое здание 451-го военного госпиталя.

В торжественной церемонии открытия нового здания госпиталя, состоявшегося 19 апреля, принял участие заместитель министра обороны России Тимур Иванов, представители Центрального военного округа РФ, военнослужащие и медработники военной базы.

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«Данный лечебно-диагностический центр, построенный по решению министра обороны России, оснащен новейшим медицинским оборудованием. Госпиталь рассчитан на ежегодное лечение более трех тысяч больных», - заявил Иванов. Он также подарил госпиталю икону Спаса Нерукотворного от имени министра обороны РФ генерала армии Сергея Шойгу.

В новом здании госпиталя площадью 20 тысяч квадратных метров разместились 12 лечебно-диагностических отделений, в том числе кабинеты УЗИ, электроэнцефалографии, реанимация, компьютерная томография.

Все подразделения госпиталя оснащены новейшим оборудованием для выполнения хирургических операций и сложных лабораторных исследований. В госпитале имеются 170 койко-мест, размещенных в одно, двух и трехместных палатах.

Душанбинский военный гарнизонный госпиталь основан в 1926 году после прихода в Восточную Бухару Гиссарского экспедиционного отряда Красной армии. В годы Великой Отечественной войны он одним из первых принял тяжело раненных, которые эшелонами прибывали в Таджикистан с фронта. В 2011 году госпиталь переехал из центра Душанбе в военный городок 201-й базы.